Pedro Martínez: "Tenemos que salir de la Copa animados"

MÁLAGA, 16 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del BAXI Manresa, Pedro Martínez, explicó el momento que tuvo su equipo para confiar en la campanada sobre el Barça este viernes en cuartos de final de la Copa del Rey, pero lamentó la aparición de jugadores como Nicolás Laprovittola y un desenlace adverso del que deben salir "animados".

"Un jugador muy difícil de defender, de lejos te mata, de cerca también. Son jugadores que tienen estabilidad, nosotros también hemos metido algún canastón", dijo en rueda de prensa, después de un duelo de detalles, destacando por ejemplo al argentino.

El técnico de los catalanes valoró un derbi muy igualado, como ya los habían sido en Liga. "Ha sido un partido de mucha personalidad por parte de los dos equipos. Nuestro plan de partido ha ido un poco mal en el segundo cuarto. Nos hemos parado, hemos dejado de jugar verticales. Vesley es muy bueno y ahí teníamos que haber jugado con más ritmo. El resto del partido no tengo ninguna queja", afirmó.

Martínez confesó que, cuando fueron fieles a sí mismos en el segundo tiempo, pusieron en problemas al campeón de Liga. "Nosotros no tenemos un plan de partido contra el Barça, tenemos una manera de jugar y, cuando no lo hacemos, nos sale mal. No hemos jugado contra un equipo de Euroliga, era un equipo de ACB, que les ganamos en la primera vuelta y el otro día estuvimos también cerca. Son equipos de ACB. El respeto empieza por ahí", dijo.

"Estamos en la lucha por entrar a los 'playoffs', no renunciamos a nada. Si no, trataremos de ser novenos. Tenemos que salir de aquí animados y, lo segundo, entrenar lo mejor que podamos para los 12 partidos que quedan y los que vengan. Necesitamos quedar arriba para conseguir otros objetivos que tenemos", terminó.