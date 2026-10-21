Pedro Martínez: "Todos se están adaptando a producir menos a cambio de que el equipo sea mejor"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pedro Martínez. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez, ha comentado este miércoles que todos los jugadores del equipo "se están adaptando" a jugar "menos minutos y producir menos" a cambio de que "el equipo sea mejor" pero que es consciente que hay algunos que "les está costando más que a otros" asumirlo.

"Todos los jugadores que tenemos, si jugaran más minutos, harían mejores estadísticas. Todos se están adaptando por el bien del equipo a jugar menos minutos y producir menos a cambio de que el equipo sea mejor. Es un proceso en el que hay jugadores que no se adaptan porque no están acostumbrados o priorizan más sus números individuales que los del equipo. Están teniendo muy buena mentalidad, aunque a algunos les está costando más que a otros", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido ante el Maccabi Tel Aviv en Euroliga.

Pedro Martínez apuntó que prefiere tener "un equipo largo" y no quejarse cuando haya lesiones. "Tenemos una plantilla larga, los chicos están entrenando bien y entienden lo que hay. Evidentemente, el que juega menos está menos feliz y lo entendemos, pero les intentamos explicar que que si perseveran, al final les va a ir bien", añadió.

En cuanto a las posiciones de base y escolta, destacó que tienen jugadores "en una buena dinámica". "Estamos contentos por cómo están trabajando y cómo está esforzándose para ayudar al equipo. Cuesta encontrar minutos para todos, pero todos están entrenando muy bien. Lo que pasa es que los minutos son limitados para todos. Nos gustaría que siguieran progresando como lo están haciendo y que no pensaran que ya están en su en su prime", subrayó.

Una competencia que está haciendo que Nick Smith Jr. no esté teniendo mucho protagonismo. "Está entrenando muy bien y va a ir a más. No podemos olvidar su edad, su poca experiencia y que viene de un baloncesto diferente. Tampoco podemos obviar que somos una plantilla en la que todos los jugadores son muy buenos", explicó el técnico blanco.

"Tiene una gran competencia en su puesto con jugadores que tienen mucha experiencia, como es el caso de Sergi Llull, el Facu Campazzo, Theo Maledon o Andrés Feliz. Tenemos un roster largo que nos tiene que servir para que los jugadores tengan sus minutos. Tienen que tener paciencia, no se tiene que poner nervioso, tiene que trabajar bien como está haciendo y todo llegará", agregó.

Menos minutos minutos está teniendo Maksym Shulga, que no ha debutado en Euroliga y ha estado en cancha 4 minutos en los últimos ocho partidos, algo por lo que el catalán asume toda "responsabilidad". "Estoy contento con él y de tenerlo en el equipo. A día de hoy no está teniendo minutos, pero es una decisión mía, no tiene nada que ver ni en la calidad del jugador, ni la mentalidad del jugador, ni el trabajo en el día a día", recalcó.

Sobre el rendimiento del equipo en ataque, dijo que también habrá partidos en los que metan 70 puntos y que eso no significa que no los vayan a ganar: "Estamos preparados y entrenamos para partidos que van a tener otro ritmo. No siempre vamos a jugar a marcadores por encima de 100 puntos y no quiere decir ni que no vayamos a ganar ni que no vayamos a jugar bien".

En cuanto al rival, Martínez recalcó que le tienen "muchísimo respeto" al Maccabi Tel Aviv porque vienen de ganar en Valencia haciendo "un partido sensacional" pero que afrontamos el partido "animados" por los buenos resultados que están teniendo. "Tiene jugadores muy expertos y son un equipo que llevan muchos tiempo con los mismos jugadores juntos y el mismo entrenador. Las dificultades van a ser muy grandes", analizó.

Por último, comparó el nivel de la Euroliga respecto a la NBA: "En la NBA son mejores porque tienen mejores jugadores y mejores entrenadores. El nivel de la NBA es más alto que el de la Euroliga, aunque sí que es verdad que la Euroliga es una grandísima competición, donde están los mejores jugadores de Europa y otros muy buenos que vienen de Estados Unidos. Hay equipos que juegan muy bien en Europa, como también hay equipos que juegan muy bien en la NBA".