Peñarroya: "Toca separar caminos e iniciar un nuevo reto"

Publicado 21/06/2019 12:54:48 CET

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Joan Peñarroya ha explicado que su marcha del BAXI Manresa se produce porque le ha llegado el momento de afrontar un nuevo "reto" y "separar caminos" con el club catalán, en el que ha asegurado que ha vivido un año "fantástico e inolvidable".

"Toca separar caminos, no es fácil para mí marchar de mi casa pero mi profesión obliga a tomar decisiones y creo que es el momento de iniciar un nuevo reto en mi carrera", manifestó Peñarroya en la carta de despedida al club, finalizada con un "'Força Resa!".

El técnico explicó que le invadió una mezcla de "ilusión y responsabilidad" cuando apostaron por él en Manresa, las mismas que le han acompañado en este "intenso, fantástico e inolvidable" año tanto para el como para su familia.

"Pocas veces un entrenador puede tener la fortuna de vivir y recibir tanto afecto, apoyo y reconocimiento como el que me disteis todos desde el primer día. No tengo palabras para describir todo lo que me habéis hecho sentir", se sinceró.

Además, recordó que un entrenador no es nada sin sus jugadores, a los que halagó. "He tenido la suerte de disfrutar de grandes profesionales y personas dentro del vestuario. Quiero agradecer la implicación y trabajo a todos los jugadores que han estado en el primer equipo y a nuestros jóvenes de las categorías inferiores que tanto nos han ayudado", comentó.

"Gracias a la ejecutiva del club, destacando la figura de Josep, auténtica alma de este proyecto y estimulando como hace años no hacíamos a la ciudad y la comarca. Espero y deseo que tanto trabajo bien hecho se vea recompensado con más apoyo económico, tan necesario para seguir siendo bandera de esta gran ciudad por toda España y Europa", comentó.

Y es que el Manresa, clasificado para el 'Playoff' en la Liga Endesa, disputará competición europea el año que viene, ya sin Peñarroya. "Por encima de todo quiero mostrar un agradecimiento infinito a nuestra afición, encabezados por la Grada d'Animació. Creo que el equipo ha hecho un buen baloncesto esta temporada pero el gran espectáculo lo hemos vivido y disfrutado en las gradas del Nou Congost", remarcó.