La 'Penya' celebra 90 años de "cuna del baloncesto"

Carles Duran: "Hemos sido, somos y seremos un referente en el basket nacional"

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Club Joventut Badalona, Juan Antonio Morales, ha celebrado los 90 años que la 'Penya', "cuna del baloncesto", cumple este lunes 30 de marzo, y pese a estar en confinamiento y con la actividad deportiva parada, ha asegurado que se celebrará esta fecha en cuanto se pueda.

"Juntos somos esperanza, somos futuro, somos ilusión, somos la cuna del baloncesto. Somos 90 años de historia y seguimos creciendo. Muchas felicidades a todos, verdinegros", manifestó en un mensaje emitido por el club en sus redes sociales.

Morales reconoció que es un día "importante" para la familia de la 'Penya'. "Nuestro club cumple 90 años y nos debemos sentir orgullosos del Joventut que hemos construido entre todos, siempre fieles a nuestras raíces desde 1930", celebró.

"Pensad que nuestro aniversario no es sólo hoy, sino que durará todo el año 2020 y tendremos tiempo para disfrutarlo todos juntos muy pronto. Felicitaros a todos, habéis hecho posible llegar hasta aquí y nos haréis posible llegar mucho más lejos", se dirigió a la afición.

Y es que este aniversario llega en tiempos de una "gran crisis sanitaria" por culpa de la pandemia del coronavirus. "Desde el club queremos enviar todo nuestro apoyo a los afectados y a sus allegados. Es una situación muy difícil, pero estamos seguros de que la superaremos. Agradecer de todo corazón el esfuerzo a tantos y tantos que están trabajando duro para ayudar a superar esta situación", expresó.

"Todo esto no nos permite celebrarlo como nos hubiese gustado, pero no nos frena para seguir creciendo y trabajando para volver más fuertes que nunca y con la ilusión de poder compartir muchos momentos para recordar estos 90 años de historia", apuntó el exjugador verdinegro

Por su parte, el entrenador del primer equipo, Carles Duran, aseguró que el Joventut es seña de identidad del baloncesto español y europeo. "Hemos sido, somos y seremos un referente en el basket nacional y sobre todo europeo. Seguimos creciendo", subrayó.

"Hoy la Penya hace 90 años de muchos valores y de muy buen baloncesto. He participado durante 19 años, en los que me han dejado formar parte de una gran familia que me dio la gran oportunidad de estar en el primer equipo", rememoró.

Y, como formador y técnico del primer equipo, destacó a algunos de sus 'chicos'. "He tenido grandes jugadores a mi lado que me han ayudado a mejorar, y yo a ellos a crecer. Como el capitán Albert Ventura, Pau Ribas, Henk Norel, Pere Tomàs o Marko Todorovic, entre otros", comentó.