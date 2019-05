Pesic: "Faltó fuerza y más agresividad en ataque"

Publicado 01/05/2019 22:53:39 CET

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado que al equipo le faltó "fuerza" y "más agresividad en ataque" para sorprender al Anadolu Efes Istanbul (80-71) en el Sinan Erdem Dome, en el quinto y definitivo partido de los 'play-offs' de la Euroliga, y ha reconocido que están "decepcionados" por la eliminación.

"Faltó fuerza, más agresividad en ataque. Ellos han ganado, enhorabuena, pero si lo hubiésemos ganado nosotros también lo hubiésemos merecido. Vamos a esperar otra oportunidad", declaró tras el partido. "Tuvimos problemas en el tercer cuarto, donde jugamos extraordinariamente en defensa", añadió.

"A veces faltan algunas decisiones más inteligentes en ataque y en defensa. Se tiene que analizar, entrenar y mejorar. Si ganas, no analizas mucho, pero si no ganas te preguntas por qué", prosiguió. "Todo el mundo lo ha visto, es una atmósfera extraordinaria. Tenemos que felicitar a nuestro equipo, aunque estamos decepcionados; jugamos para ganar. Hemos mostrado un orgulloso carácter, fue básico para tener posibilidades en el partido", expresó.

Sin embargo, el técnico serbio no quiso hablar de la posible diferencia de criterio de los colegiados en los tiros libres. "Eso es una estadística, tenemos que analizar primero nuestro juego. Tenemos otra filosofía. El Barça es un club con carácter, con honra, no hablamos sobre decisiones de los árbitros", manifestó.

Por último, Pesic no quiso valorar todavía la temporada. "Es una temporada que no se puede analizar ahora, porque estamos en Liga Endesa, pero estamos decepcionados. Solo se clasifican cuatro, no lo puedes cambiar. Solo puedes cambiar prepararte para el próximo partido", concluyó.