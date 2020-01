Pesic: "Hemos perdido por no tener segundos ataques y por no coger rebotes"

Publicado 11/01/2020 0:01:25 CET

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha asegurado que han perdido el partido contra Anadolu Efes Istanbul (82-86) en el Palau Blaugrana por no ser capaces de cerrar el rebote ni de ser agresivos en el rebote ofensivo, y ha felicitado a los turcos por dominar casi todo el encuentro y recuperarse del +7 que llegó a tener el Barça en el último cuarto del partido.

"Hemos tenido nuestras oportunidades, pero ellos han controlado el partido casi los 40 minutos. En la primera parte, con los triples de Delaney, nos hemos reenganchado al ritmo del partido y también en la segunda con los triples de Kuric. No hemos perdido porque no entraran más triples, sino porque no hemos tenido segundos ataques, porque no hemos cogido rebotes, o no los suficientes", lamentó en rueda de prensa.

Pesic aseguró que el baloncesto es "simple" y que no es suficiente con los triples. "Hay que controlar el rebote defensivo, y no hemos estado lo suficientemente agresivos en el rebote y eso no me gusta. No es posible ganar el partido así, ante un gran equipo como Efes, aunque tuvimos nuestra opción. En el último esfuerzo, cuando no metimos nuestros tiros abiertos, tuvimos la cabeza baja", comentó.

"Tuvimos una mentalidad de pensar que ganaríamos otra vez como ganamos al Madrid. Pero repetir ese nivel de juego es muy difícil. Contra el Madrid jugamos a un alto nivel, o el Madrid no lo hizo, no lo sé. Para mí este partido no tuvo todas las partes malas, hubo momentos en los que jugamos bien en defensa, y en ataque. Pero cuando se decide el partido, aunque no se pueden meter todos los tiros, se necesita más agresividad para coger el balón otra vez en rebotes ofensivos", asestó.

En este sentido, reiteró que no se acaba un ataque sin cargar el rebote ofensivo. "Se tiene que intentar atacar y con la norma de que el ataque se acaba con el rebote ofensivo, igual que la defensa acaba con el rebote defensivo. Podemos luchar por el rebote ofensivo pero esta noche, por varios motivos, no lo cogimos", concluyó.