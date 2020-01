Pesic: "Hicimos un excelente segundo cuarto y merecimos esta victoria"

Publicado 30/01/2020 23:32:25 CET

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha asegurado que su equipo ha merecido el triunfo logrado sobre el Zenit San Petersburgo (90-72) por la buena defensa realizada y por el "excelente" segundo cuarto en el que destacaron los triples de Kyle Kuric y Malcolm Delaney, en una noche en la que regresó Thomas Heurtel a la competición continental.

"Hicimos un excelente segundo cuarto. Defendimos bien, encontramos la solución para el control del rebote ofensivo, aunque tuvimos de nuevo ese problema al final. Pero gracias a la buena defensa, y al segundo cuarto y los triples de Kuric y Delaney, y a un gran acierto, pudimos mantener la concentración, mejorar la confianza y como se vio, merecimos esta victoria", aseguró en rueda de prensa.

Pesic celebró haber logrado un triunfo en un "partido importante" que conlleva la tercera victoria en línea. "Con un jugador que no había jugado en cinco meses, que tenía que jugar pocos minutos. Hemos tenido problemas físicos, con jugadores y el entrenador con gripe. Pero queríamos ganar porque la siguiente semana nos espera una semana muy dura. Estamos contentos porque vamos a ir con una victoria", celebró.

"Esperamos que mejoren algunos jugadores, en su salud. En el último cuarto tuvimos problemas con la concentración, que depende del físico. Ellos cogieron rebotes y eso no es sólo táctica sino también la energía para poder acabar la defensa con el rebote defensivo y el ataque con el ofensivo", explicó sobre los problemas puntuales con el rebote.

De todos modos, celebró que la defensa fuera buena. "Nuestra defensa, durante el segundo cuarto, nos ayudó para controlar luego los rebotes y no dudar en ataque. Tomamos buenos tiros, con Kuric y Delaney y otros jugadores. Tenemos un equipo que juega toda la temporada una defensa de alto nivel. Estoy seguro que se tienen que mejorar detalles", aportó.

"Estamos contentos con Kuric. Es importante que él no dude, que tome la decisión. Los jugadores tienen confianza en él, sabemos que tiene esa calidad para tirar. Fue un buen partido, ha tomado más responsabilidad y tiene esa calidad. Estamos contentos con su temporada", señaló sobre el escolta estadounidense, autor de 21 puntos. Por otro lado, apuntó que Mirotic no jugó más por unas molestias. "Nikola tenía problemas musculares y no tomamos riesgos. Va a hacer terapia y vamos a ver", señaló.