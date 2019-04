Pesic: "Jugamos un partido muy sólido y perfecto"

Publicado 26/04/2019 23:46:01 CET

BARCELONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha calificado de "muy sólido y perfecto" el partido que han hecho para superar al Anadolu Efes Istanbul (82-72) en el Palau Blaugrana y forzar el quinto y definitivo duelo en estos 'play-offs' en el Sinan Erdem Dome, donde espera ver esta misma versión para luchar por estar en la 'Final Four' de Vitoria.

"Para mí siempre es importante cómo jugamos. Pienso que jugamos un partido muy sólido y perfecto, en ningún momento perdimos el control del partido. Nosotros en esta temporada hemos mostrado muchas veces esta defensa, estando concentrados como equipo", celebró en rueda de prensa.

Pesic cree que el partido siguió el guión esperado. "Necesitábamos para ganar y provocar un partido más. Contra un gran equipo, que juega un gran baloncesto, pero una vez más mostramos que si juegas como un equipo y controlas el rebote, como esta noche, jugamos un partido perfecto. Tuvimos una defensa excelente como equipo, y creo que merecemos esta victoria", aseguró.

"Aprendimos mucho del partido anterior (68-102), estuvimos bien en defensa y en ataque. Espero que el último partido en Estambul repitamos esta actitud y también la inteligencia, las buenas decisiones. Nos ayudamos mucho, jugamos muy bien en defensa. A veces cuesta mucho, y a veces no metes los tiros, pero así es el baloncesto", comentó.

Detalló que, para motivar a sus jugadores, les dijo la verdad de lo visto en el tercer duelo. "Hablamos de la responsabilidad que tenemos, para el club y para el aficionado, para nosotros mismos. Estamos en el Barça, ganamos una Copa del Rey, que es una de las mejores competiciones en Europa, y estamos primeros en una Liga Endesa que es la mejor liga después de la NBA. Significa que tenemos más responsabilidad y no se puede jugar como lo hicimos el tercero", reconoció.

"Puedes hablar y decir la verdad, confrontarse con la verdad, o decir que no pasa nada y que vamos a mejorar, decir 'Let's go, 1,2,3 Barça!' y todos están contentos y el 'paciente muere'. Pero somos profesionales y tenemos que decir la verdad, que a veces duele. Y no será nuestro último partido", concluyó.

Por otro lado, al ser preguntado por las quejas de Ataman tras el partido, insinuando que la defensa del Barça les impidió hacer su baloncesto con el permiso del arbitraje, celebrando no ver lesiones graves en los suyos, Pesic fue sincero: "Nosotros jugamos algunos partidos contra Efes y cuando perdimos nosotros, les felicitamos".

"Tengo un gran respeto por todo lo que Ataman ha hecho, un gran juego y moderno, un baloncesto con jugadores de mucha calidad en ataque y no es fácil entrenar un equipo que su primera opción siempre es el ataque. Estoy un poco sorprendido porque él ha mostrado siempre gran respeto para el Barça y para mí como entrenador", argumentó.

En este sentido, tiró de estadística. "Es posible que no haya analizado la estadística, pero la tengo aquí y en los primeros 20 minutos no tuvimos ningún tiro libre, los primeros los tuvimos 40 segundos antes del final del tercer cuarto. Casi 30 minutos sin tiros libres. Al final del partido, ellos 26 tiros y nosotros 9, y el partido lo ganamos. Quiere motivar a los aficionados para Estambul, creo que es una táctica, cada uno puede motivar a su equipo como lo necesita", señaló.