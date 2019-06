Pesic: "El Madrid jugó con una energía adicional"

Publicado 15/06/2019 23:54:26 CET

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, destacó la energía y motivación del Real Madrid en el primer partido de la final del 'playoff' de la Liga Endesa tras caer en la capital de España (87-67) y aseguró que no le gustó la concentración, ni la actitud de sus jugadores.

"Ellos jugaron desde el inicio muy agresivos, con una motivación adicional y con energía adicional, como ya esperábamos. Sabemos lo que nos espera ahora y en esta clase de partidos, que en esta temporada ya ganamos algunas veces. Los jugadores del Madrid han demostrado que tienen calidad y sabíamos que nos esperaba un partido muy duro", resumió Pesic.

"No jugamos bien y, sobre todo, tengo la sensación de que no jugamos un partido de 'playoff' sino de temporada regular en la Liga Endesa o la Euroliga. Y este tipo de partidos no se pueden jugar como lo hemos hecho esta noche", avisó el técnico culé tras la dura derrota.

"No me ha gustado nuestra actitud y nuestra concentración. Estábamos en plan 'vamos a intentar otra vez ganar al Real Madrid porque, si ganamos, pues excelente; y si no, ya demostramos durante la temporada que podemos hacer gran baloncesto ante ellos'", añadió.

Además, Pesic dijo que deben cambiar algunas cosas de cara al segeundo partido del lunes. "Tenemos que jugar a nivel como jugamos durante la temporada, contra el Madrid y muchos otros rivales grandes, con defensa, seguimos con la mirada cómo ellos jugaban y analizamos demasiado, y esto no es suficiente para coger dinámica", finalizó.