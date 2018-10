Pesic: "No podemos llorar, es diferente a la Copa del Rey"

Publicado 23/02/2018 23:38:04 CET

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, ha comentado después de perder contra el Real Madrid (74-101) en la Euroliga que no pueden "llorar" por lo sucedido, en un entorno "diferente" al de la Copa del Rey que le ganaron a los blancos el pasado domingo, y prefiere quedarse con la reacción momentánea de sus jugadores.

"Si juegas un partido así, en Euroliga o Liga Endesa, contra el Real Madrid si pierdes todo el mundo está decepcionado. Entrenador y jugadores. No podemos llorar, fue un partido diferente al de los tres seguidos en la Copa del Rey", comentó en rueda de prensa.

Pesic aseguró que no esperaban perder así, pero que aún así debe aferrarse a lo poco bueno que pueda rescatar. "Nadie quería perder y no jugar el mejor partido hoy. Para mí una situación muy importante fue ver la reacción en ciertos momentos para jugar como queremos jugar", matizó.

"Ha faltado todo en todos. Dejamos al Madrid jugar muy cómodo aquí, no se puede permitir contra el Madrid y con el pabellón lleno. Una cosa es que no lo debas permitir, otra cosa es que puedas o no", aseveró el técnico serbio.

No pudieron seguir el plan marcado, también por las tres bajas de importancia de Ribas, Sanders y Oriola. "Teníamos un plan antes del partido, no dar una sola simple bola fácil. No es la primera vez en la temporada que el equipo no hace faltas. Una vez más dejamos al Madrid jugar muy cómodo, 30 puntos en 10 minutos es demasiado lucha", reconoció.

"Tenemos que mostrar orgullo en lo que queda de Euroliga y jugar a nuestro límite, tenemos siete partidos para mejorar y aprender muchas cosas, como que se tiene que jugar muy físico en ataque y defensa. Como el Madrid, que jugó esta noche excelente", comentó sobre el plan de ruta a seguir en lo que queda de Euroliga, de la que están ya virtualmente eliminados.