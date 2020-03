Pesic: "Nos costó encontrar el ritmo, pero al final merecimos la victoria"

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, señaló este viernes tras ganar al Bayern Múnich (83-80) que al final merecieron el triunfo pese a "no" poder encontrar "el ritmo" del partido y verse 17 puntos abajo en el tercer cuarto, pero una reacción defensiva y ofensiva les permite sumar su noveno triunfo consecutivo en la Euroliga.

"Aunque intentamos tener el ritmo, lo he dicho varias veces; con sólo intentarlo, no te va a ayudar. Si sólo lo intentas, no puedes ganar. No defendimos mal, pero no lo suficientemente bien contra un equipo muy bien organizado, sin presión y que movieron el balón en una transición perfecta. Nos costó tener el ritmo pero al final merecimos la victoria", manifestó en rueda de prensa.

"Sufrimos mucho hasta el final del partido. Sé lo que dice la gente, dicen que si Pesic es demasiado defensivo... pero no he visto esa defensa. He visto una defensa normal, no lo suficientemente buena. Dicen que no hay problema para el Barça porque tiene a Mirotic, que le buscan para su tiro y da la victoria al Barça, pero para ponerle en la situación de poder ejecutar nuestro ataque, necesitas defender bien primero", afirmó.

Pesic reconoció que esta victoria fue "muy difícil" de conseguir. "Ellos jugaron excelente. Oriola hizo un partido excelente, Pau nos dio calma y buena organización, Mirotic hizo una defensa excelente contra su 'pick and roll' junto a Oriola. Controlamos muy bien el rebote, aunque jugamos al final sin Tomic ni Brandon", destacó.

"Defendimos bien pero si no metes no tienes oportunidad para ganar. Sobre todo en defensa estuvo bien Oriola, y fue muy importante para él cuando metió el triple, porque puede anotar aunque no sea tirador", celebró sobre Pierre Oriola.

También se mostró agradecido con el Palau Blaugrana. "Ellos vinieron aquí a ver cómo ganábamos de 20 puntos a un equipo alemán, piensan que allí hay fútbol, balonmano, automovilismo, pero que el baloncesto no es deporte para los alemanes. Pero pueden jugar, y cuando nuestros aficionados vieron que podíamos perder, dieron el máximo. Gracias al Palau por su actitud en los momentos difíciles", explicó.