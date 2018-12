Pesic: "Es un reto jugar contra un equipo tan completo como Fenerbahçe"

Publicado 29/11/2018 19:35:50 CET

BARCELONA, 29 Nov.

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha señalado este jueves en la previa del partido de la Euroliga contra el Fenerbahçe que tienen ante sí un "nuevo reto" que es ver si pueden competir contra un equipo "tan completo" como el turco y contra el que no sirve jugar bien, sino que deben hacerlo perfecto y con "continuidad" para intentar ganar.

"Para los rivales, el juego del Fenerbahçe no es fácil; para nosotros, tampoco. Es un nuevo reto para nosotros, para ver dónde estamos en este momento cuando jugamos contra un equipo completo", manifestó Pesic en rueda de prensa.

Y es que Pesic destacó del rival su "plantilla completa" y su estilo como bloque. "Tienen también un juego completo. Quiere decir que tiene continuidad, es un equipo que juega al baloncesto como equipo, no juegan con individualidades pese a que tienen a algunos de los mejores jugadores de Europa", avisó.

"No tienes que estudiar solo cómo atacas contra uno, sino contra cinco. Tienen un equipo muy completo, no nos podemos centrar solo en uno u otro. Necesitaremos una defensa de equipo contra un ataque de equipo. Tendremos que hacer una gran defensa y un gran ataque y tener continuidad; porque, si no, contra Fenerbahçe no será suficiente", afirmó en este sentido.

Todo halagos hacia el equipo de su amigo Zeljko Obradovic. "Mi trabajo es no hablar sobre entrenadores. Mi trabajo como entrenador es dar opinión sobre los jugadores, no me gusta analizar los entrenadores. Pero mi valoración privada es muy buena, somos amigos", comentó el técnico culé.

"No solo por ser serbios, porque lleva muchos años fuera igual que yo, sino que tenemos una buena relación. Ahora mismo tomamos café y hablamos de todo, baloncesto es un tema, pero también cosas privadas", desveló Pesic en este sentido.

Sobre el reciente triunfo ante el Real Madrid en la Liga Endesa, quiso restarle importancia. "No era el último partido de la temporada, si fuera el último lo celebraríamos. Jugamos bien y ganamos, sí, pero se tiene que jugar este próximo partido. Ha habido días en los que tomar aire, porque veníamos de jugar muchos partidos, y estamos bien físicamente, en una buena situación", señaló Pesic.

Por su parte, el alero Adam Hanga comentó que, tras ese triunfo sobre el eterno rival, quizá estén en el momento idóneo para medirse al Fenerbahçe en el Palau Blaugrana. "Hemos tenido bastante tiempo para preparar este partido contra Fenerbahçe, un rival muy fuerte que está jugando muy bien y no solo en su casa, fuera también", advirtió.

"En los tres últimos años no hemos podido ganarles, es un partido importante para nosotros y otro paso en nuestro objetivo de 'playoffs'. Pero ha cambiado la dinámica del equipo", apuntó Hanga.

"El año pasado también ganamos buenos partidos, pero no pudimos mantener el nivel. Hasta ahora, esta temporada, como equipo estamos funcionando muy bien y con nuestra defensa a un gran nivel. Trabajamos igual pero este año las cosas salen mejor y el carácter mostrado es importante", concluyó.