Pesic: "Vamos a tener tranquilidad para disfrutar un día más y poderlo celebrar"

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Svetislav Pesic, ha manifestado que en la final de la Fase Final de la Liga Endesa, que disputan este martes ante Baskonia en La Fonteta de Valencia, pedirá a sus jugadores ya de sobra motivados que tengan también "tranquilidad" en la toma de decisiones y así poder disfrutar un día más y poder celebrar un título que no conquista el club blaugrana desde 2014.

"Vamos a dar a los jugadores un poco de tranquilidad, porque con tranquilidad se toman mejores decisiones en ataque y en defensa. Espero que disfrutemos un día más aquí y que celebremos todo en familia tras el partido contra el Baskonia", manifestó en rueda de prensa.

Pesic, que ya ganó dos Ligas con el Barça en 2003 y 2004, y en esta segunda etapa ha conquistado dos Copas del Rey, vive la previa de esta final "más o menos" como la del resto de partidos. "No hay una preparación especial. Sí que hay motivación, hemos jugado muchos partidos de Euroliga y Liga Endesa en que cuesta motivar pero con nuevos objetivos, en una final, no tengo problema porque todos están motivados y quieren ganar", aseguró.

"Si tienes el objetivo de ganar la Liga Endesa, automáticamente tienes suficiente motivación. Se podía ver en la preparación, con la concentración de los jugadores. Ahora es la final, un partido más, que es importante y cada uno sabe qué hacer. Tenemos jugadores con experiencia y talento para entrar al partido, no cambiaremos para la final. Será seguramente un partido de cuatro partidos consecutivos, sabemos que no podremos ganar en el primer cuarto. Si estamos concentrados, podemos ganar", manifestó sobre el duelo ante Baskonia.

"En este equipo y en esta generación, en mis dos años aquí, cada día intentamos mantener la continuidad en la filosofía que jugamos. En esta temporada hemos jugado un baloncesto que todos reconocen, con identificación para nuestros aficionados. Ganar siempre es importante para la satisfacción y vamos a dar nuestro máximo", reiteró en este sentido.

Añadió que en este "torneo excepcional" sí cambia algo la preparación física. "Jugamos muchos partidos en pocos días. Se necesita una preparación diferente, todo es diferente en este torneo", matizó en este sentido antes de mostrar "respeto" a sus jugadores y a los rivales por la gran preparación que han hecho de esta Fase Final de la Liga Endesa.

"Sabemos cómo juegan los equipos de Dusko, no hay mucha táctica ni mucha filosofía, es un baloncesto directo y cada uno sabe su trabajo, saben lo que el 'coach' quiere en ataque y defensa. No es fácil jugar un baloncesto muy directo, unidimensional. No hay muchos equipos que puedan jugar así en Europa. Pero este Baskonia es diferente, tiene filosofía Dusko, que es un gran entrenador. Han merecido jugar esta final", destacó del rival, al que ganaron en la fase de grupos de esta Fase Final por 81-75.