Pesic: "Veo futuro en este equipo, seguiré un año seguro"

Publicado 21/06/2019 23:40:21 CET

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha anunciado tras perder el cuarto partido de la final del 'Playoff', y con ello el título de la Liga Endesa ante el Real Madrid, que su intención es continuar en su cargo "un año seguro", después de haber recibido una oferta del club para seguir al frente de un equipo al que ha hecho ganar dos Copas del Rey.

"No quería hablar sobre esto, porque no es el momento. En principio quiero continuar con el club y con este equipo, veo futuro en este equipo y me motiva, todavía. Diez años no lo creo, dos años es posible pero un año seguro", anunció en rueda de prensa.

Pesic luego aseguró que solo tiene el objetivo de "mejorar este equipo". "Personalmente siento la obligación y el compromiso de continuar con este equipo, con la gente del club que tiene confianza en mi trabajo. Como entrenador y como persona el Barça es mi club, tengo una oferta del club y eso me hace contento", añadió.

"Todos en la directiva están contentos, estamos aquí para ganar partidos y títulos y jugar bien al baloncesto, pero teníamos que ir poco a poco. Como entrenador, estoy muy contento. Falta un título más pero esto es deporte y no se puede ganar siempre. El equipo tiene futuro y tiene la mentalidad de ganar. Aquí no se acaba esto, quieren ganar y es importante para el club y para los jugadores", reiteró para dejar claro que todavía se ve con fuerzas para liderar el proyecto.

Eso sí, la Liga ACB tendrá que esperar, porque el Real Madrid ganó (68-74) y se llevó la final. "Esperábamos un partido con alta intensidad desde el primer segundo, pienso que todos los jugadores del Madrid y los nuestros han dado en este momento, después de una larga temporada, un baloncesto con intensidad, de batalla y de luchar, se tiene que felicitar a todos los jugadores", comentó.

"Enhorabuena por la victoria al Madrid, han merecido esta victoria. El partido se decide siempre por muchos detalles, no sólo uno, todo se puede mejorar pero el último partido lo ganamos gracias a un buen control del rebote ofensivo del Madrid y ellos ganaron no con tiros, con rebote ofensivo, que fue la diferencia", argumentó.

Pese a adelantar su renovación, no quiso valorar la temporada más allá de admitir que estaba contento por el trabajo hecho. "No estoy preparado para valorar esta temporada, se necesita un poco de tiempo para analizar. Fue una temporada muy larga y muy dura para todos, pero se tiene que dar respeto y agradecimiento a los jugadores. Fue una temporada que cada día podíamos ver que mejorábamos, tácticamente y como grupo", concluyó.