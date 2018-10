Plaza se fija en la Super Bowl para que "el pez pequeño se coma al grande"

Publicado 14/02/2018 16:26:46 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, ha destacado que le "gustaría que por una vez el pez pequeño se comiera al pez grande" en la Copa del Rey, donde este jueves disputarán los cuartos de final frente al Real Madrid, y ha pedido que "en el peor de los escenarios" ante el máximo aspirante al título puedan llegar "con vida a los dos últimos minutos para poder ganar".

"Solo pido que, en el peor de los escenarios, lleguemos con vida a los dos últimos minutos para poder ganar. Que sea un partido muy disputado y que el equipo compita, como ha hecho en casi todos los partidos de este año. Me gustaría que por una vez el pez pequeño se comiera al pez grande", deseó Plaza ante la prensa en Las Palmas.

"Son los favoritos para el título, pero les ganamos hace una semanas y hay veces que se rompen las apuestas. Yo no soy muy de fútbol americano, pero los Eagles ganaron a los Patriots cuando todo el mundo pensaba que ya estaba hecho", recordó, realizando un símil entre la reciente Super Bowl y esta Copa del Rey de baloncesto.

El técnico apuntó que "contra un equipo técnicamente y presupuestariamente mucho mayor", que además tiene "mucha tradición ganando Copas los últimos años", su equipo solo puede hacer lo que "estrictamente depende" de él mismo.

"Eso quiere decir no hacer regalos, reducir el número de pérdidas, dominar el rebote defensivo, en ataque jugar alegres pero conscientes de que no podemos permitirnos una mala selección de tiro... Hemos sido capaces de ganar a Fenerbahce, Barça, Real Madrid, Valencia y otros equipos cuando supuestamente no debíamos ni podíamos. Necesitamos tener un buen día y que ellos estén los más incómodo posibles, pero sin desvirtuarnos para nada, no vamos a hacer nada especial que haga que dejemos de ser nosotros mismos", analizó.

Respecto al estado de su plantilla, explicó que llega "creciendo" por sus recientes buenos resultados y que, aunque les "hubiera gustado llegar aquí con Nedovic y Brooks sin esta baja que les ha cortado el ritmo", el Unicaja ha sido capaz de competir "con ellos y sin ellos", ambos jugadores importantes en sus esquemas.

SOBRE LA HUELGA: "CANTANDO LA INTERNACIONAL, A TOPE"

"Llegamos con mucha ilusión. Hay jugadores que nunca han jugado una Copa, jugadores que nunca han jugado una semifinal, jugadores que nunca han ganado una final... Hay ganas de ser la sorpresa", advirtió el catalán, pidiendo a sus jugadores que no tengan "un respeto excesivo por el rival".

"Quiero que mi jugador que salga y juegue como si estuviera en un patio de cualquier escuela. Jugar a divertirse. No puedes jugar atemorizado porque tengas ahí a Tavares, Carroll, Campazzo, o hasta Llull en el banquillo diciéndote que vas a perder", subrayó.

Por último, Plaza tiró de sarcasmo para comentar la amenaza de huelga que llegó a planear sobre la Copa. "Todos íbamos con adhesivos de Comisiones Obreras, de la UGT, cantando la Internacional, a tope... No lo he vivido de ninguna manera. Me entristece que lleguemos a estos puntos. La batalla de los trabajadores, de jugadores y entrenadores se perdió hace un tiempo. Esperemos que esto no vuelva a darse en el futuro. Yo lo sentía sobre todo por los aficionados", concluyó.