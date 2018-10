Plaza: "Nos falta un punto de instinto asesino"

Publicado 16/02/2018 0:19:35 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Feb. (Del enviado especial de Europa Press, Rodrigo Trascasa) -

El técnico de Unicaja, Joan Plaza, lamentó una derrota "por pequeñas diferencias" ante el Real Madrid, cuando tenía en su mano el choque de cuartos de final de la Copa del Rey, en un tramo final donde les faltó "un punto de instinto asesino" para tumbar al campeón en el Gran Canaria Arena.

"Nosotros somos lo que somos, para bien o para mal. Nos falta un punto de instinto asesino, de ser capaces de hacer buena selección de ataque, cuando estás tres arriba cuando faltan tres minutos. Son cosas innatas que vas adquiriendo, son pequeños detalles que hacen que el Real Madrid esté batallando por los títulos y que nosotros vayamos creciendo año a año. Nos hubiera gustado ganar y no hubiera sido ningún milagro. Hemos hecho méritos para hacerlo", afirmó.

El preparador de los malagueños mostró orgullo por sus jugadores. "Cuando acaba un partido que pierdes por pequeñas diferencias... La diferencia se produce en muy pequeños detalles. Hemos tenido demasiados balones perdidos y esa es la única diferencia entre un equipo y otro. El equipo ha competido muy bien, no ha tenido miedo a muchas situaciones, jugando interior y exterior, divirtiéndose. Orgulloso de cómo han trabajado", indicó.

"Cuando se pierde, la gente piensa en lo que se podía hacer o no. Yo no pienso en eso, dejando a un lado que no hemos ganado, estoy muy contento porque los jugadores no se han rendido y han competido contra un rival muy duro", añadió, antes de valorar la actuación del argentino 'Facu' Campazzo, quien terminó siendo el mejor del partido (18 puntos y 33 de valoración).

"Campazzo es un crack, un gran jugador y además tiene carácter. Va creciendo adecuadamente, es un líder nato y aunque me gane partidos, le deseo lo mejor porque es el perfil de jugador que a muchos entrenadores nos gusta", reconoció.

Plaza señaló como clave el aumento de pérdidas, que encadenaron de manera consecutiva, en el último cuarto. "Cuando pierdes balones, y consecutivamente, es por ansiedad, por la presión o el cansancio que vas acumulando. Con la mitad de esos balones perdidos hubiéramos podido competir mejor. Pero es muy fácil decirlo. Es una mezcla de muchos factores y de ninguno en concreto", finalizó.