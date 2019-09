Popovic: "Pensaba que ver los partidos con un traje me iba a llenar, pero no"

Publicado 21/09/2019 18:12:06 CET

El exjugador croata Marko Popovic ha descartado su idea inicial de ser representante porque esa actividad no le va a "llenar" y por ello sigue dándole vueltas a su futuro, aunque este domingo, durante el concurso de triples de la ACB, volverá a calzarse las botas para intentar ganar un certamen para el que lleva tres semanas preparándose sin descanso.

"Después de toda la vida jugando al baloncesto por primera ve estoy libre, sin obligaciones. Poco a poco voy manejando cosas dentro de mi cabeza, hablando de la gente. Pensaba ser representante, pero ya no porque no tiene nada que ver con el baloncesto, es un negocio. Pensaba que ver los partidos con un traje me iba a llenar, pero no. Quiero estar cerca del baloncesto, ser entrenador o estar en algún sitio donde ayudar a la gente a que crezca", explicó Popovic en una entrevista a Europa Press.

El croata, que se retiró este verano tras cuatro temporadas en España vistiendo la camiseta del Fuenlabrada, apuntó que si pensara que no puede ganar el concurso de triples de este domingo "no vendría" al WiZink Center.

"He estado tres semanas tirando todos los días y he llegado aquí como siempre, a ganar. Ya sé que no va a ser fácil contra fenómenos como Louis Bullock o Jayce Carroll. Hay mucha gente que todavía no considera un jugador jubilado, pero ya oficialmente lo soy, sobre todo después del homenaje del otro día en Fuenlabrada", recordó.

Repasando esa última etapa de su carrera, señaló que su paso por el club madrileño "fue una experiencia muy distinta". "Siempre luché por los títulos y aquí me tocó luchar para no descender. Cada partido que ganamos lo celebramos como un título. Sufrimos mucho, pero eso al final hace que salga más orgullo. Una experiencia inolvidable para mí", agradeció.

Sobre el reciente Mundial de China, Popovic dijo que no le sorprendió el oro conquistado por España. "Me sorprendió que todo el mundo hablara solo de Estados Unidos y Serbia porque también estaba España, Lituania, Francia, Australia, Argentina. Todos esos equipos te pueden dar una paliza en los momentos cruciales. No mencionar a España como favorita me parecía una locura porque en todos los Juegos, Mundiales y Europeos siempre se meten en zona de medallas. Ricky, Claver, Marc, son jugadores que tienen muchos partidos en su carrera y es una falta de respeto no considerarlos", analizó.

Lo que sí ha sido "una sorpresa" para el exjugador fue el séptimo puesto de Estados Unidos, su peor resultado en la historia. "El problema de los jugadores NBA es que no juegan todos los veranos juntos y no sé conocen. Los españoles se conocen entre ellos, llevan 15 años juntos", recordó.

Por último, el jugador de Zadar opinó sobre el camino del baloncesto actual, donde cada vez se tiran más triples, su especialidad cuando aún estaba en activo -metió 312 en 114 partidos de Liga Endesa-. "Yo tiraba de 10 metros con 17 ó 18 años y ahora se tira sin problemas desde esa distancia. Para mí no es una novedad, lo que sí es una novedad es que no hay más pívots como Shaquille O'Neal, como Felipe Reyes, como Arvydas Sabonis, cincos más puros", opinó.