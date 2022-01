El Real Madrid visita avisado a Mike James y el enrachado Mónaco

El Real Madrid visita avisado a Mike James y al enrachado Mónaco

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará mantener su buena dinámica en la Fase Regular de la Euroliga 2021-2022 en su visita de este viernes (19.00 horas) al AS Mónaco, un rival del que ya conoce su capacidad, que también está en una buena racha y que tiene como gran amenaza a Mike James.

El conjunto madridista sigue entonado en la máxima competición continental, donde manda con un balance de 17-3, ya con, a falta de ajustar el calendario afectado por el coronavirus, cinco triunfos sobre la quinta plaza y dos más sobre la novena, buena muestra de la regularidad que está mostrando y sólo frenada a domicilio.

El diez veces campeón de Europa visita por primera vez el Gaston-Médecin, que podrá tener más capacidad por una derogación de las autoridades en las restricciones sanitarias, inmerso en una racha de seis triunfos seguidos y con sólo dos derrotas en casi tres meses, ambas contra el Barça, una en Euroliga y otra en Liga Endesa, la del pasado domingo de la que se repuso rápidamente este martes en su aplazado ante el peligroso UNICS Kazán al que sometió con autoridad en el WiZink Center por 85-68, aunque llegó a ir ganando de más de 30 puntos.

Para este choque contra el conjunto monegasco, Pablo Laso recupera al alero argentino Gabriel Deck, que no pudo jugar contra el equipo ruso por no estar inscrito en la fecha inicial del partido, pero vuelve a perder a un jugador por coronavirus, un Nigel Williams-Goss,que tiene que parar cuando mejor rendimiento estaba dando, y no puede contar tampoco ni con Adam Hanga ni con Fabien Causeur.

Las bajas del base estadounidense y del húngaro son de importancia de cara a medirse a un Mónaco que tiene en esa posición a uno de los mejores del Viejo Continente en capacidad anotadora y de dirección como Mike James, cuarto mejor anotador y segundo máximo asistente de la competición, sobre el que deberán esmerarse sobre todo Taylor y Abalde.

El exjugador del Baskonia ya brilló en la primera vuelta y lideró a los suyos con 24 puntos, con 6/10 en triples, y 10 asistencias en la derrota por 94-86, aunque lideró una reacción que apretó al final un partido que los madridistas parecían tener en su mano cuando dominaban por 44-19 en el segundo cuarto.

Además, el Real Madrid tampoco puede dejar pasar el buen momento del equipo monegasco, debutante en una Euroliga en la que está rayando a buen nivel y que sigue cerca de la zona de 'playoff', avalado por sus cuatro victorias seguidas que le llenan de confianza para intentar batir al líder. Donta Hall vuelve y Leo Westermann es baja todavía en el conjunto de Sasa Obradovic, muy anotador, con más de 81 puntos por encuentro, pero que también sufre defensivamente.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

AS MÓNACO: James, Ouattara, Diallo, Thomas y Motiejunas --posible quinteto inicial-- Hall, Lee, Bacon, Motum, Faye, Gray, Andjusic y Demahis.

REAL MADRID: Heurtel, Abalde, Taylor, Yabusele y Tavares --posible quinteto inicial-- Llull, Rudy Fernández, Randolph, Poirier, Deck, Thompkins y Alocén.

--ÁRBITROS: Latisevs, Nedovic y Laurinavicius.

--PABELLÓN: Gaston-Medecin.

--HORA: 19.00/DAZN.