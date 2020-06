Queralt Casas: "Es muy importante para la Liga que volvamos las jugadoras que estábamos fuera"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La MVP Nacional de la Liga Femenina Endesa, Queralt Casas, ha reconocido que "no podía haber elegido un sitio mejor que el Valencia Basket" para volver al baloncesto español tras varios años en Francia, añadiendo que "es muy importante" para la competición que vayan regresando las jugadores que estaban en el extranjero.

"Estoy súper contenta de haber vuelto a casa, no podía haber elegido un sitio mejor que el Valencia Basket para estar cerca de los míos. La Liga me ha sorprendido muchísimo para bien, llevaba cinco años fuera y he notado muchos cambios, sobre todo en la repercusión mediática. Ha mejorado muchísimo y ojalá vaya a más. Estoy feliz, a ver si no me muevo más y me quedo aquí muchos más años", deseó Casas en una comparecencia telemática organizada por la FEB con motivo de su galardón.

La internacional española recordó que "el Valencia Basket ya anunció hace un par de años que quería apostar de verdad por el baloncesto femenino" y que con "los fichajes anunciados, más los que faltan por anunciar, se ven sus intenciones".

"Es muy bueno que el equipo tenga un bloque nacional, eso puede enganchar más a la gente de aquí, y además en órbita de selección. Y es muy importante para la Liga que volvamos las jugadoras que llevábamos un tiempo fuera", dijo, después de una temporada "muy atípica" que concluyó antes de tiempo por el coronavirus.

"No éramos el equipo favorito, pero nos hubiera gustado saber hasta dónde habríamos llegado. Ni mucho menos tenía en mente ser la MVP Nacional ni estar en el quinteto ideal. Vine aquí paras disfrutar y las cosas han ido saliendo", celebró Casas.