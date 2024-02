Raquel Carrera: "Ir a la WNBA en el corto plazo es complicado, pero quiero probar esa experiencia"

"Los Juegos son ilusión, y los de París serán especiales"

La pívot del Valencia Basket y la selección española Raquel Carrera reconoce que ir a la WNBA estadounidense "es complicado en el corto plazo", aunque insiste en que "es una experiencia" que quiere "probar" en el futuro, al mismo tiempo que augura unos Juegos Olímpicos "especiales" en París, después del "gran cambio" experimentado por el combinado nacional desde la cita en Tokio en 2021.

"Estoy muy contenta, si aposté por Valencia el primer año que quería ser profesional fue porque creía en su proyecto y sabía que querían hacer muchas cosas. Es un club que apuesta tanto por las jugadoras como por la cantera y tiene muchas niñas, hay más de 500 niños entrenando aquí. Ser sus referentes genera mucha ilusión", indicó la jugadora en una entrevista a Europa Press con motivo de un evento organizado por Kellogg's en L'Alqueria del Basket.

A sus 22 años, Carrera acumula ya 5 de ellos como profesional, después de que en 2019 firmara un contrato de cinco años con Valencia Basket, cuando "no" se creería todo lo que ha podido vivir desde entonces. "Cuando empiezas a jugar al baloncesto, empiezas por 'hobby', por diversión, yo me lo pasaba muy bien en el colegio", relató.

"Y cuando te lo plantean más a nivel profesional, de mudarte de casa, de irme con 13 años a vivir fuera, ya te lo tienes que plantear de otra manera y preguntarte si de verdad quieres ser profesional y quieres intentarlo", dijo sobre su historia la gallega, que desde los 13 años se fue a vivir sola para empezar a construir el sueño de ser jugadora profesional.

La joven pívot explicó que cuando le ofrecieron la "oportunidad en Celta" siendo una adolescente, no lo pensó y aceptó, comenzando así e manera muy precoz a jugar con jugadoras mucho más mayores. "Ya en Valencia, cuando quise dar el salto a Primera, también era un paso importante no irme a Estados Unidos y quedarme aquí. El Valencia me lo puso muy fácil, con un contrato de 5 años y esa garantía de que creían en mí, que creían en mi proyecto", elogió.

Y es que Carrera fue elegida el 15 de abril de 2021 en el puesto 15 del 'Draft' de la WNBA, el mejor de una española hasta el momento, por las Atlanta Dream --ahora sus derechos son propiedad del New York Liberty--. Sin embargo, el sueño americano deberá esperar, al menos por ahora. "Sigo teniendo abierta la puerta a la WNBA, no a corto plazo, porque sé que es complicado, pero sí que a largo plazo la sigo teniendo abierta y es una experiencia que quiero probar", confesó la jugadora de Orense.

No obstante, Carrera no avanzó si renovará con el conjunto 'taronja', ya que solo le resta una temporada a su contrato actual. "Es una pregunta complicada. Ahora mismo, me centro en Valencia, estoy a gusto, cómoda, aquí tengo mi casa, estoy con mi familia. También priorizo la selección en competiciones como los Juegos, el Eurobasket, el Mundial. Y la WNBA eso no lo entiende, las competiciones europeas...", argumentó.

Lo que no quiere cambiar Carrera es su "gen competitivo". "Es lo que me lleva muchas veces a no pensar ni en el resultado ni como va el partido. Si me la das, la voy a meter, porque quiero ganar", aseveró con firmeza la campeona de la Liga Femenina Endesa el curso pasado y MVP de la final por el primer título doméstico en la historia del club 'taronja'.

"ESTA SELECCIÓN COMPITE SIEMPRE, EL QUINTETO QUE SALGA, RENDIRÁ"

Carrera también ha visto como su aportación ha crecido en la selección española, con un rol mucho más protagonista. Después de un recorrido por las categorías inferiores, en las que debutó en el Mundial Sub-17 con 14 años, la gallega se puso la camiseta de la absoluta en el verano de 2021.

Un sueño cumplido, pero no con los resultados esperados, ya que sufrió el séptimo puesto en el Eurobasket disputado en Francia y Valencia que les impidió estar en el Mundial de 2022. Unas secuelas que aumentaron en los Juegos de Tokio, en los que cayeron en cuartos de final. Dos batacazos que aceleraron el "gran cambio" que necesitaba la selección, ya con Miguel Méndez al mando.

"Lo más importante es que todos queremos lo mismo, que todas vamos a ir a una y que nos vamos a seguir preparando. Tenemos mucho tiempo para seguir conociéndonos y seguir jugando. A la hora de entenderse también es más fácil, y cuando tienes los mismos objetivos, competir y ganar pues es lo que nos va a guiar", comentó sobre los ingredientes para seguir progresando, ya con el billete a París 2024 en el bolsillo.

Un pasaporte olímpico que consiguieron en el Preolímpico de Sopron (Hungría), antes de competir en el tercer partido ante las anfitrionas, después de que Canadá cayese frente a Japón (82-86). "Lo conseguimos ganando a Canadá, había que ganar y ganamos ese partido que para nosotros era muy importante, después de una derrota ante Japón que fue dura", rememoró.

"Yo creo que lo vives de manera diferente. El partido contra Hungría lo vivimos de manera diferente al de Canadá, pero siempre compitiendo. Siempre quieres ganar, estamos muy contentas", agregó sobre conseguir el billete a los Juegos antes de saltar a jugar el último choque ante las anfitrionas.

Carrera evocó el "baloncesto complicado" que les propuso Japón en el primer encuentro en el Preolímpico, en el que perdieron. "Juegan un baloncesto demasiado rápido al que no estamos acostumbradas. Anotan mucho de fuera, nos metieron 47 puntos de triple, fue una barbaridad. Fue un partido complicado para todas, pero fue el primero, el que te sirve para adaptarte y si te pilla bien, pues ganas, y si no te pilla, pues mala suerte", analizó.

"Nuestra mayor fortaleza es que competimos en cada partido, que el quinteto que pongas sabes que va a rendir, porque todas queremos lo mismo y es ir a ganar. Además de la ilusión que transmitimos fuera y dentro de la pista", destacó sobre el grupo actual.

Una plantilla en la que Megan Gustafson apunta a ser clave. "Es fácil con Megan al lado, porque hace de todo, tiene tiro, dentro de la 'pintura' también... Puede aportar mucho, te abre la pista, el campo y es una jugadora que entiende el baloncesto. Nos ayudó mucho en el Preolímpico y nos va a ayudar en el futuro", alabó.

En ese futuro, la siguiente gran parada son los Juegos de París de este verano --del 26 de julio al 11 de agosto--, un evento que genera "ilusión" en Carrera. "Por vivir esa experiencia con los deportistas que tú ves de otros deportes a los que admiras, todos compitiendo por lo mismo: ganar en nuestro deporte y tener más medallas para España", expresó.

"Es bonito, te unes, es como una familia, todos juntos. Además, estos Juegos son más especiales por el hecho de que, al no tener COVID, se puede tener público, y vivirlos con un pabellón lleno es algo bonito", auguró la jugadora.