Real Madrid, Barça, Baskonia y otros siete equipos piden la continuidad de Panathinaikos en la Euroliga

Denuncian las "difamaciones graves e infundadas" de Giannakopoulos

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diez clubes de la Euroliga, entre ellos Real Madrid, Barça y KIROLBET Baskonia, han reiterado, a través de un comunicado conjunto, su compromiso con "proyecto colectivo" de la competición continental, y han pedido que continúe en él el Panathinaikos, además de criticar las "difamaciones graves e infundadas" del propietario del club griego, Dimitris Giannakopoulos, que esta misma semana ha solicitado formalmente abandonar la Euroliga.

"Los diez clubes, sin excepción, han creído en el proyecto colectivo de la Euroliga y continúan creyendo en él. Los clubes permanecen unidos y fuertes juntos, habiendo logrado el éxito gracias a esta unidad", afirma el comunicado firmado por Anadolu Efes Estambul, AX Armani Exchange Milán, CSKA Moscú, Barça, Fenerbahçe, KIROLBET Baskonia, Maccabi FOX Tel Aviv, Olympiacos, Real Madrid y Zalgiris Kaunas.

El pasado jueves, el presidente del Panathinaikos, Manos Papadopoulos, envió una carta a su homólogo en la Euroliga, Jordi Bertomeu, para solicitar formalmente que el equipo griego abandone la máxima competición europea, confirmando así la reciente amenaza del propietario del club, Dimitris Giannakopoulos.

"Me voy con el Panathinaikos como campeón y con la cabeza bien alta. Mi ciclo en el Panathinaikos ha acabado de manera definitiva e irrevocable. Jordi Bartomeu no tiene respeto a las personas que han invertido dinero en la Euroliga, la Euroliga es la definición de fracaso. La Basketball Champions League está lista para borrar la Euroliga. Nadie puede chantajear al Panathinaikos, no somos la oveja negra de la Euroliga, somos el lobo", señaló Giannakopoulos esta misma semana, en la que anunció que pone a la venta el club.

Además, los diez clubes aseguran que la "evolución positiva" de la Euroliga en los últimos 20 años, y especialmente en la última década, ha "fortalecido esta creencia y la determinación del grupo de continuar construyendo sobre su éxito y llevando el baloncesto europeo al siguiente nivel".

"Este crecimiento ha sido sobresaliente con respecto al alcance, la conciencia y el seguimiento de la Euroliga, pero también con respecto a la economía que la rodea. Esto ha atraído a numerosos socios comerciales al ecosistema de la Euroliga, que la ven como la herramienta perfecta para impulsar el crecimiento adicional de sus empresas", añaden.

También señala que desde el año 2000, los clubes han establecido "los más altos estándares de integridad", tanto en aspectos económicos como regulatorios, de transparencia, disciplinarios y de arbitraje, comparables solo "con los de las mejores organizaciones deportivas del mundo".

Por todo ello, consideran que la Euroliga continúa disfrutando "de un inmenso potencial para el crecimiento futuro". "Los clubes siguen totalmente decididos a seguir tomando todas las medidas necesarias para llevar el baloncesto profesional europeo al siguiente nivel y ofrecer la competición de más alta calidad en el continente a cada vez más aficionados", subraya.

Por último, desean que Panathinaikos "continúe en el camino de la Euroliga", porque el club "ha sido una parte integral de esta competición durante los últimos 19 años". "Sin embargo, no se tolerarán las repetidas difamaciones graves e infundadas realizadas por el señor Giannakopoulos. Los clubes tomarán las medidas que consideren necesarias para proteger la reputación e integridad de sus propiedades colectivas e individuales, y para garantizar que el club cumpla plenamente con todas las obligaciones a las que se ha comprometido como miembro del grupo", concluyen.