El Real Madrid dice "basta ya": "Es el segundo año que ocurre una desgracia en el arbitraje"

Publicado 17/02/2019 23:19:41 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de la sección de baloncesto del Real Madrid, Juan Carlos Sánchez, salió junto al entrenador Pablo Laso a rueda de prensa tras la final de Copa del Rey que perdieron este domingo para dejar constancia de la queja formar del club blanco hacia otra "desgracia en el arbitraje", como la que aseguran también sufrieron el año pasado ante el Barça Lassa.

"Yo creo que no ha sido falta, sino un tapón legal. Es el segundo año que ocurre una desgracia en el arbitraje contra el Real Madrid. Viendo esa jugada en el Instant Replay, si entre los tres no han visto que es un tapón legal, algo ha pasado que está mal", dijo.

Sánchez se refirió así a una de las jugadas polémicas de la final en el WiZink Center de la capital, cuando Tomic entró a canasta y se encontró con Randolph a cinco segundos del final de la prórroga, lo que fue considerado por los árbitros como tapón ilegal, para dar el 93-94 que terminó reinando en el marcador para los azulgranas.

"No es tapón, es rebote. A mí me han dicho que es canasta. Yo tenía dos jugadores viendo la jugada detrás de ellos y han celebrado el título", dijo Laso en una comparecencia que tuvo como único tema la acción arbitral que indignó a los blancos, como la del año pasado en la final copera de Las Palmas, cuando Claver impidió la prórroga del Madrid haciendo una falta a Taylor que no pitaron.

"No hay ninguna decisión previa. Todos lo hemos visto, un tapón legal de Randolph. Ya el año pasado sufrimos una circunstancia parecida y nos callamos. Ahora no debemos de callarnos, aunque el partido lo podemos ganar o perder, pero no debemos callarnos. La única reclamación es el derecho a la pataleta, que no sirve para nada, pero sí queremos que se tome nota de estas acciones. Si en el Instant Replay las imágenes no son las mismas que en Movistar nos tendremos que callar y habrá que mejorarlo", insistió Sánchez.

El directivo del Madrid anunció que han pedido un comunicado oficial en el que se reconozca el error arbitral. "Yo he pedido que hagan un comunicado oficial diciendo que se han equivocado. Lo que no quiero es que un error dos años seguidos vuelva a pasar. Nos puede pasar a nosotros o a otro equipo, pero hay que decir basta ya", afirmó.

"En un momento crucial, como el año pasado y éste, hay que tener una certeza de que estamos tomando una decisión correcta, para no perjudicar. El partido lo podían haber ganado ellos, pero hay que tomar la decisión correcta. Yo tengo 10-12 vídeos en el móvil en los que tengo claro lo que ha pasado en la jugada, pero no sé lo que han visto los árbitros, que lo estaban viendo ahora en el despacho del director de arbitraje", añadió.