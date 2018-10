Publicado 10/03/2018 18:50:09 CET

Un Real Madrid sin Doncic visita el Palau en el quinto 'Clásico' del curso El líder visita a un Barça con el objetivo de seguir armándose con Pesic

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona Lassa recibe este domingo (18.30 horas/#0) en el Palau Blaugrana al líder Real Madrid, en un quinto 'Clásico' del curso en el que no estará por lesión Luka Doncic y en el que se romperá la igualdad en el marcador de la temporada, con dos victorias para cada equipo.

Los duelos en competición nacional han caído del lado de los blaugranas, que asaltaron el WiZink Center en la primera vuelta en la única derrota blanca en su feudo en Liga Endesa y se llevaron la final de la Copa del Rey de Gran Canaria del mes de febrero, ya con Svetislav Pesic en el banquillo.

En Euroliga, el balance es favorable a los de Pablo Laso con otros dos triunfos, el último de ellos en suelo 'culé' y tras la derrota copera. Su buen rendimiento en Europa ha supuesto que los madrileños mantengan una buena posición para acceder a los 'playoffs' camino de la Final Four de Belgrado, algo que no pueden decir los de la Ciudad Condal.

En este quinto enfrentamiento entre ambos, los de la capital no podrán contar con un Luka Doncic lesionado, clave siempre en el rendimiento de los de Laso a pesar de que no disfrutaba de su mejor versión en los últimos partidos. El técnico blanco confirmó el pasado jueves tras ganar a Panathinaikos que el esloveno no entraría en la convocatoria por una pequeña rotura en el bíceps femoral.

Los cinco triunfos de ventaja de los blancos sobre los blaugranas en Liga Endesa son un amplio colchón que permitirán al Real Madrid afrontar este nuevo 'Clásico' con la tranquilidad de no ver amenazada la primera plaza. Laso buscará no trillar a su equipo en un mes clave y sin tregua en Europa, con duelo en Milán el martes.

Enfrente tendrán a un mejorado Barcelona Lassa, segundo, que cuenta con la baja de Adam Hanga y que ha variado su rumbo tras la salida de Sito Alonso y la llegada al banco de Pesic. El serbio ha cambiado la cara de un Barcelona irregular, mejorando defensivamente y logrando el título copero en el arranque de su segunda etapa como entrenador 'culé'.

En sus ocho primeros partidos, los barcelonistas acumulan seis victorias y dos derrotas, ambas en Euroliga contra Real Madrid y Zalgiris Kaunas. En los dos últimos choques, el plantel blaugrana dejó a sus rivales UCAM Murcia y Estrella Roja por debajo de los 60 puntos, una mejora notable para un equipo que recibe casi 80 por partido en Liga Endesa.

El duelo entre los dos ataques más potentes de la liga -92 puntos por partido los madridistas y 87 los catalanes- podría propiciar un bonito duelo en la zona entre dos de los nombres propios de los últimos días: Walter Tavares y Antes Tomic.

El caboverdiano sorprendió en la victoria blanca contra San Pablo Burgos con un doble-doble de 13 puntos y 13 rebotes que le llevó a ser designado 'MVP' de la Jornada 21, mientras que el croata, ex madridista, firmó 16 puntos y 6 rebotes en el triunfo contra Estrella Roja, en un partido en el que tuvo que pararse el partido tras un mate del pívot que rompió el tablero.

Además, el capitán 'culé' Juan Carlos Navarro podría ampliar su récord como jugador con más 'Clásicos' jugados -63 hasta la fecha-, en un encuentro en el que también podrían ser importantes jugadores como Adrien Moerman, Pau Ribas o Thomas Heurtel en los locales y Rudy Fernández, Jaycee Carroll o Facundo Campazzo en los visitantes.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

FC BARCELONA LASSA: Heurtel, Sanders, Claver, Vezenkov y Tomic --posible quinteto inicial--; Ribas, Pressey, Oriola, Koponen, Moerman, Kurucs y Navarro.

REAL MADRID: Campazzo, Rudy Fernández, Taylor, Randolph y Tavares --posible quinteto inicial--; Carroll, Felipe Reyes, Causeur, Randle, Yusta, Thompkins y Ayón.

--ÁRBITROS: Jiménez, Manuel y Rial.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 18.30 horas/#0.