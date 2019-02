Reyes afronta su vigésima Copa con "las mismas ganas" que todas las anteriores

Publicado 13/02/2019 14:56:46 CET

El capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, ha asegurado que afronta la vigésima Copa del Rey de su carrera con "las mismas ganas" que todas las anteriores, sobre todo esta edición "aún más especial" por disputarse en el WiZink Center, donde el equipo blanco nunca ha ganado el torneo, y por aspirar a elevar su plusmarca personal de seis entorchados.

"Siempre que vas a jugar una Copa vas con muchas ganas y yo veo al equipo muy motivado y con muchísimas ganas de que llegue el viernes para jugar el primer partido. Como cualquiera de esas 19 Copas anteriores, me encanta jugar este torneo y lo afronto con las mismas ganas de siempre", resumió Reyes en el día de atención a medios.

El pívot explicó que "los mejores recuerdos" que tiene de la Copa son "las seis ganadas", cifra solo él ha logrado en el torneo. Empezó su racha ganadora en el año 2000 con el Estudiantes y en los últimos tiempos su palmarés se ha disparado con el Real Madrid.

"El primer año que jugué fue mi primer título profesional y fue muy bonito, pero es que luego todas las que he ganado con el Real Madrid... La de Barcelona, Málaga, A Coruña, Gran Canaria... Por suerte son varias y no me puedo quedar con ninguna solo, sería algo injusto. Estoy muy contento por la trayectoria que llevo y por todas las Copas que he conseguido", dijo.

Reyes apuntó que "jugar una Copa siempre es especial", pero que hacerlo en su pabellón, donde han "conseguido tantas cosas bonitas", lo hace "aún más especial". "Lo importante es que vayamos con motivación, ganas de hacer un gran torneo y el baloncesto que nos ha caracterizado durante los últimos años", pidió, consciente de que esta vez el público del WiZink Center no será mayoritariamente blanco.

"Sabemos que no va a ser como un partido de Liga o de Euroliga, donde tenemos a 12.000 espectadores apoyándonos a muerte, pero estamos acostumbrados a jugar en canchas hostiles. Esta vez una pequeña parte del pabellón será nuestra y seguro que se van a notar mucho y nos van a dar fuerza. Lo importante es que nosotros nos sintamos cómodos jugando en nuestra cancha y con los madridistas que vengan", subrayó.

En lo puramente deportivo, avisó de que no pueden "mirar más allá del primer partido" porque eso "sería una falta de respeto para Estudiantes", su rival en cuartos. "Tendremos enfrente un equipo que ya nos ha ganado esta temporada y que está jugando muy bien desde aquel partido. Son muy peligrosos. Ya pensaremos en otras cosas si conseguimos ganar este partido", zanjó.