Reyes: "Ojalá pueda cumplir los 40 años siendo jugador del Real Madrid"

El capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, ha reconocido que "cuando era joven" nunca se le había pasado que "iba a jugar tantos años a este nivel", pero que ahora que ha llegado hasta aquí, su objetivo es seguir al menos una temporada más y "cumplir los 40 años siendo jugador" del equipo blanco.

"Si me encuentro bien física y mentalmente durante esta temporada, ojalá pueda renovar y poder cumplir los 40 años siendo jugador del Real Madrid. Si yo estoy bien, el club está encantando y yo estoy encantando, así que no habrá ningún tipo de problema", dijo Reyes, de 38 años, durante el día de atención a medios de la Euroliga.

A un día de estrenar la competición europea, el pívot no ocultó que "15 temporadas en Euroliga son muchas". "Cuando era joven en ningún momento pensé que iba a jugar tantos años a este nivel. Un año más estoy en el mejor equipo de Europa, luchando por otro título de Euroliga. Tengo muchas ganas de ayudar en lo que pueda", se ofreció.

En este sentido, el cordobés no dudó en desvelar el "secreto" de su longevidad. "Como de todo y no me privo de nada. Intento cuidarme siempre, dedicarle tiempo al gimnasio, descansar lo que necesito y no hacer excesos. No hago nada fuera de lo normal, ser feliz y estar bien rodeado también me ayuda muchísimo", analizó.

A nivel colectivo, el capitán blanco advirtió de que siguen siendo "ambiciosos" pese a ganar la última Euroliga. "Cuando perteneces a un club tan grande como el Real Madrid tienes que estar preparado para esto y si no tienes esta mentalidad no puedes estar en este club. Hay años que se dan mejor y años que se dan peor, pero la ambición y las ganas nunca se pierden", resaltó.

Para buscar de nuevo el título continental, el Real Madrid mantiene "prácticamente el mismo equipo con un par de ausencias importantes" que han sido reemplazadas "dos jugadores que también son importantes y están aportando mucho" como Gabriel Deck y Klemen Prepelic.

"Ojalá que las apuestas se equivoquen a final de temporada como el año pasado, que no partíamos de favoritos y acabamos levantando el título", contestó, preguntado por las apuestas que sitúan a Fenerbahce y CSKA con más opciones de conquistar la Euroliga.

En cuanto a los equipos españoles, Reyes destacó que "el Barcelona tiene muchas incorporaciones nuevas y puede que les cueste un poco al principio". "Cuando inicias una temporada con jugadores que no llevan tiempo en el equipo tiene que haber una aclimatación, un engranaje de las piezas. Tanto ellos como el Baskonia se han reforzado muy bien y tienen opciones de luchar por todos los títulos igual que nosotros", cerró.