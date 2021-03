Ricky Rubio: "No siento que estemos construyendo algo"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El base español de Minnesota Timberwolves, Ricky Rubio, dejó claro que los resultados y el momento actual del equipo denotan que no están "construyendo algo" y que están "cometiendo siempre los mismos errores", pero mostró su deseo de que el descanso por el 'All-Star' les ayude a encontrar el camino para mejorar.

"Cuando eres un equipo joven, juegas para aprender a través del error, pero cuando cometes los mismos errores una y otra vez, no estás aprendiendo. Hay que cometer diferentes errores y creo que estamos cometiendo siempre los mismos en defensa, en ataque, mala selección de tiro, no comunicación", expresó Rubio tras la derrota, octava consecutiva, ante Phoenix Suns.

Para el catalán, actualmente no están "preparados para llegar al siguiente nivel". "Ojalá hubiese una cosa que nos ayudase a mejorar, pero hay demasiadas cosas que tenemos que investigar, corregir y mejorar, y tenemos que empezar ya. Tenemos que competir contra cualquiera, yo tengo que liderar ahí fuera en la cancha y todos tienen que hacer su trabajo", subrayó en declaraciones recogidas por la web de la NBA.

Además, apeló a "desarrollar buenos hábitos desde el primer día". "No creo que estemos en el camino correcto, para ser honesto. No puedo estar aquí y ser positivo, pero tenemos el peor balance de la liga, hemos perdido demasiados partidos y no siento que estemos construyendo algo, es duro. Siempre tienes que ver la parte positiva, pero en un punto tenemos que empezar a querer cambiar algo y no está sucediendo", advirtió.

"Jugaremos mejor si mejoramos individualmente como equipo, compitiendo y viendo un progreso. Estamos viéndolo en las dos últimas semanas, pero con un nuevo entrenador tenemos que empezar a hacerlo de nuevo. El parón (por el All-Star) ayudará a hacerlo. El entrenador tiene mucho que ofrecernos y el momento puede cambiar de un momento a otro, si jugamos del modo correcto podemos cambiarlo", remarcó.