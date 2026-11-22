Archivo - Hugo González - DENNIS AGYEMAN / AFP7 / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot Santi Aldama se ha impuesto en el duelo español de la jornada NBA ante el pívot Baba Miller, aunque con ambos sin excesivo protagonismo en la victoria de Dallas Mavericks sobre Los Angeles Clippers (110-100), mientras que el alero Hugo González fue titular con Boston Celtics en la derrota ante Sacramento Kings (97-96).

En el American Airlines Center, los 'Mavs' firmaron su segunda victoria consecutiva para situarse novenos de la Conferencia Oeste (9-7), donde los angelinos siguen hundidos (4-11) después de encajar su tercera derrota seguida en un encuentro que los locales empezaron a encarrilar justo antes del descanso.

Aldama salió desde el banquillo pero se quedó sin anotar en el triunfo texano; el grancanario solo pudo capturar un rebote en sus nueve minutos en pista, en los que tiró dos veces a canasta, ambos triples, sin éxito. Mientras, Sergio de Larrea sigue sin jugar por una distensión en la rodilla derecha.

Por su parte, Miller también fue suplente y solo dispuso de tres minutos de participación, aunque tuvo tiempo de conseguir un punto -1 de 2 en tiros libres- y de proporcionar una asistencia.

Además, Hugo González partió como titular en un partido en el que los Celtics, sin Jayson Tatum, Derrick White ni Mitchell Robinson, desperdiciaron una renta de 13 puntos en el intermedio. En la última posesión del duelo en el Golden 1 Center, el visitante Darius Acuff Jr. falló una bandeja y Keegan Murray palmeó el rechace para dejar la victoria en casa.

En sus 17 minutos sobre la cancha, el madrileño logró cinco puntos -2 de 4 tiros de campo, incluido 1 de 3 triples-, recogió cuatro rebotes, ofreció una asistencia y puso un tapón, unos números que le hicieron terminar con un +13 de valoración.