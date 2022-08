Scariolo: "No les puedo reprochar falta de experiencia o de talento"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, realizó una lectura positiva del tercer partido de preparación antes del Eurobasket pese a caer frente a Lituania (77-82), en el Gran Canaria Arena, y aseguró que no puede reprochar a sus jugadores "falta de experiencia o de talento" porque eso es algo que está "ahí".

"En los partidos amistosos el resultado tiene un peso muy relativo, creo que el objetivo principal era reducir las diferencias físicas con nuestro rival y se ha conseguido, casi hemos igualado el rebote. Hemos competido bien pero obviamente el porcentaje de tiro se ha visto condicionado por la fuerza física del rival. Eso nos ha impedido tirar de dos o tres con toda la solvencia que hubiéramos necesitado", dijo.

"Hemos fallado más tiros libres de la cuenta, pero estoy muy contento por mis jugadores. Dentro de los errores que hemos tenido, lo cierto es que hemos generado mucho juego dando 23 asistencias, quizá hubiésemos necesitado algún triple más, pero generamos en ataque", añadió Scariolo, que subrayó la buena circulación de balón y el juego en equipo.

Además, el seleccionador español no realizó críticas. "A este equipo no le falta ganas de ganar, no les puedo reprochar falta de experiencia o de talento, eso está ahí. Estos partidos nos vienen muy bien para hacer un curso acelerado y llegar de la mejor manera al Europeo", manifestó Scariolo ante los medios.

"Las cosas no se cambian en una concentración pero tenemos que intentar que todo el mundo llegue de la mejor manera posible al campeonato para competir como sabemos y hasta donde nuestras capacidades nos lleven", sentenció el entrenador italiano.