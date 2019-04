Stan Okoye, 'Jugador de la Jornada' 25

Publicado 31/03/2019 23:09:53 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alero del Tecnyconta Zaragoza Stan Okoye ha sido designado 'Jugador de la Jornada' 25 de la Liga Endesa, después de liderar la victoria de su equipo (72-70) sobre Unicaja con 32 créditos de valoración.

El cuadro maño firmó un último cuarto de 20-9 para remontar y ganar con una canasta final de Renaldas Seibutis. En la secuencia anterior, Okoye había anotado un triple, capturado después un rebote en defensa y lanzado el ataque en el que asistió al lituano.

Okoye logró su segundo MVP de la temporada y de su carrera, tras el conseguido en la jornada 13. El alero nigeriano firmó 30 puntos, 14 de ellos en el último cuarto, dio dos asistencias y capturó seis rebotes en los casi 28 minutos que estuvo en pista.

"Es el segundo MVP para mí. Quiero darle mérito a mis compañeros, especialmente porque sin ellos no hubiéramos ganado el partido y segundo porque me buscaron en posiciones donde me encuentro muy cómodo y pude estar para ellos cuando me necesitaron", dijo.

"La afición ha sido vital para nosotros, nos dio mucha energía, hicieron mucho ruido. Nos dieron energía para defender, especialmente al final del choque, no pararon. Tener a una afición como ésta es como contar con un sexto jugador a la hora de defender", concluyó.