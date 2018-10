Torrens: "No sé si he llegado al cien por cien al Mundial"

Publicado 24/09/2018 19:44:11 CET

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE), 24 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

La alero de la selección español Alba Torrens ha reconocido que no sabe si se encuentra "al cien por cien" para disputar la fase decisiva del Mundial de Tenerife, pero ha prometido dar "todo lo que tenga" empezando por el duelo de este martes ante Bélgica, donde no piensan realizar cábalas.

"Estos meses he tenido una lesión y molestias. Mi objetivo siempre ha sido llegar al cien por cien al campeonato y no sé si he llegado al cien por cien. Lo que sí sé es que estoy aquí para intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda y dar todo lo que tenga. He luchado para estar lo mejor posible y ahora está todo enfocado en aportar y conseguir los objetivos que nos vamos marcando", valoró Torrens ante la prensa durante el día de descanso en el Mundial.

Respecto al mal inicio de partido ante Puerto Rico, la alero se quedó con la "reacción" de su equipo en la segunda parte. "Esa es la parte más positiva. Una vez más pusimos el carácter, pusimos nuestro juego y pusimos las ganas de trabajar para conseguir la victoria", subrayó.

En cuanto al encuentro ante Bélgica, aseguró que no realizarán cálculos de ningún tipo. "Cuando aún faltaba tiempo para el campeonato aparecían las matemáticas y hacías alguna expectativa, posiblemente irreal. Ahora que estamos dentro del campeonato es verdad que vamos partido a partido porque no da para más. Además son cosas que no podemos controlar y nos tenemos que centrar en lo que realmente podemos controlar. Suena a tópico, pero os aseguro que vamos partido a partido", dijo.

Por su parte, Queralt Casas reconoció que salieron "un poco confiadas" ante Puerto Rico de forma "inconsciente". "Con Bélgica tenemos que ir con la misma mentalidad que salimos ante Japón. Además es una selección muy fuerte, con jugadoras muy talentosas. A por todas, jugando como sabemos y haciendo nuestro trabajo", animó.

En cuanto a posibles rivales en las eliminatorias, la gerundense reconoció que "lógicamente Estados Unidos va aparte porque es prácticamente imposible ganarles". "A pesar de que tienen alguna jugadora que no ha venido tienen una rotación de muchísimo nivel. Al final tenemos que ir a ganar todos los partidos y será el resultado que sea", añadió.