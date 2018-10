Torrens: "Siempre nos hemos puesto presión a nosotras mismas"

Publicado 10/09/2018 17:21:33 CET

Xargay: "Mataremos por la de al lado"

MADRID, 10 Sep.

La alero de la selección española Alba Torrens ha reconocido que jugar como anfitrionas en el Mundial de Tenerife implicará lidiar con "muchas emociones" que deberán "controlar para que esté todo a favor", aunque ha recalcado que están acostumbradas a la "presión" que "siempre" se han puesto a sí mismas.

"Este equipo ya se pone presión por sí mismo, nos la hemos puesto siempre, y esperamos que el hecho de jugar en casa haga que esa presión se convierta en una fuerza, en una ilusión, y que no juegue para nada en contra. Habrá que controlarlo para que esté todo a nuestro favor porque serán muchas emociones", reconoció Torrens ante la prensa durante la presentación del equipo español, celebrada este lunes en la sede de Endesa en Madrid.

La jugadora del Ekaterinburgo, una de las principales anotadoras del equipo español durante los últimos años, explicó que cuando valoran los partidos de la preparación, zanjados todos ellos con triunfo, "siempre se ven cosas a mejorar y eso es positivo".

"Pero una vez más en estos cuatro partidos de preparación se ha demostrado el baloncesto que lleva haciendo este equipo desde hace muchos años, el carácter que tiene. Se ha visto muy buen baloncesto y somos conscientes de lo que podemos mejorar para llegar lo mejor posible a Tenerife", avisó.

Tras "una preparación larga de muchos meses", las jugadoras del equipo español ya tienen "muchas ganas de que llegue el campeonato y empezar a competir", especialmente la propia Torrens, que arrastra una pequeña lesión que le ha mantenido fuera.

"Voy día a día con mi recuperación, las molestias se están solucionando y veremos cuál el siguiente paso a dar. Es duro no poder estar en la pista, pero es verdad que es menos duro cuando estás en este equipo. Intentas aportar en otras facetas y sobre todo trabajar para cuando estar cuanto antes en la pista. No me he marcado plazos. Son solo molestias y hay que ver cómo responde el cuerpo cada día", aclaró sobre su estado físico.

Por su parte, Marte Xargay apuntó que "como cada verano el equipo se está encontrando bien, mejorando día a día" y que van a "llegar al Mundial lo mejor posible".

"Lo bueno que tiene este equipo es que, si falta alguien, entre todas lo intentamos suplir. Todas nos sentimos importantes y sabemos nuestro rol. Lo ha dicho muchas veces Lucas (Mondelo) y es la verdad: mataremos por la de al lado y si no tienes un buen día ayudas a tu compañera a que le salga mejor", valoró.

En el plano personal, la gerundense explicó que en la selección juega "más de todo", pero que "lo importante es poder ayudar al equipo como sea". "Si tengo que hacer varios trabajos los hago con el objetivo de ganar, disfrutar y ayudar a mis compañeras, da igual como sea. Llevamos muchos años juntas y nos conocemos todas muy bien", zanjó.