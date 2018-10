Txus Vidorreta: "Es una decepción importante, hemos ido a remolque"

Publicado 15/02/2018 22:34:00 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta, calificó de "decepción importante" la eliminación temprana en la Copa del Rey de Gran Canaria 2018 este jueves ante el Iberostar Tenerife, un duelo que llevaron siempre "a remolque" ante un "merecedor" semifinalista.

"Es una decepción importante, sabíamos que era una eliminatoria abierta contra un rival que cada vez juega mejor. Sabíamos que sería difícil contra un equipo que ha fichado a jugadores para sustituir a los lesionados. Ante un partido tan serio y tan táctico, nuestras bajas algo habrán podido afectar", apuntó.

Vidorreta vio un buen arranque de partido pero no una continuidad en el juego, ante un rival que apretó hasta lograr un triunfo histórico, el primero tinerfeño en Copa. "El partido lo hemos iniciado bien, teníamos buen ritmo, serios a nivel defensivo, con control a nivel ofensivo, pero ya nos han cogido muchos rebotes. En el segundo hemos transmitido peores sensaciones, pero aún así estábamos igualados", valoró.

Pese a un inicio de aprobado, el técnico 'taronja' reconoció que la segunda parte siguió inclinando la balanza hacia los tinerfeños. "En el descanso hemos hablado para tener mejores decisiones en ataque y tener más recuperaciones, pero hemos seguido teniendo muchas pérdidas e Iberostar Tenerife ha ido tomando ventaja porque ha sido mejor que nosotros. Ha sido claro merecedor de estar en semifinales", apuntó.

"El equipo contrario ha tenido más intensidad que nosotros. En la preparación del partido no ha fallado nada, tendremos que analizar lo que ha pasado, si ha sido presión, si no hemos sabido leer alguna cosa táctica. Lo que hay que reconocer es que el rival ha sido mejor, hemos ido a remolque y cuando hemos tenido alguna oportunidad no la hemos aprovechado", finalizó.