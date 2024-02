Unicaja sabe sufrir ante el Andorra y Joventut confirma su buen momento

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja se llevó un trabajado triunfo (92-86) ante el MoraBanc Andorra este sábado en la jornada 21 de la Liga Endesa para apretar al Real Madrid por el liderato, mientras que el Joventut confirmó su buen momento con el triunfo (89-77) sobre el Zunder Palencia.

El conjunto malagueño se encontró con un duro rival en el Martín Carpena, pero salió airoso para sumar la 17ª victoria del curso, líder provisional. Los de Ibon Navarro respondieron de manera coral al gran partido de Jean Montero (24 puntos y 36 de valoración) y Harding (24 puntos) para los andorranos.

La reacción que comandaron en el segundo cuarto Djedovic y Sima metió en el partido a un Unicaja que supo sufrir en el segundo tiempo. Alberto Díaz sujetó la bandera malagueña en la reanudación y Carter y Taylor rubricaron otra gran tarde de un Unicaja que no quiere perder el ritmo a dos semanas de 'su' Copa del Rey.

Además, el Joventut confirmó su actual buen momento en la Liga Endesa al sumar su cuarta victoria consecutiva y ponerse con un óptimo balance de 12-9 tras imponerse en el Olímpico de Badalona por 89-77 al colista Zunder Palencia para situarse en la zona de 'playoff' a falta de que termine la jornada.

El equipo verdinegro encontró resistencia de los visitantes en la primera mitad. El conjunto palentino empezó entonado ofensivamente y llegó a rozar la decena de ventaja (16-24), pero no pudo darle continuidad a este buen inicio, pero todavía pudo lograr al descanso por delante por un estrecho margen (38-40).

Sin embargo, tras la reanudación, la 'Penya' apretó y encontró el acierto ofensivo que no había tenido en los primeros 20 minutos, como reflejaron los 51 puntos anotados, antes lo que no tuvo respuesta su rival, lastrado por un demoledor 18-3 de parcial que le hizo perder su buena ventaja (42-51) y ya no poder remontar.

Mientras, el UCAM Murcia se ve también en ese 'Top 8' con 12-9 después de imponerse (96-76) al Surne Bilbao Basket. Dylan Ennis fue el mejor de un UCAM que volvió a ganar después de dos derrotas, con 19 puntos y 26 de valoración, ante unos 'hombres de negro' que siguen su marcha irregular esta temporada con ocho triunfos.

Finalmente, en un duelo directo por evitar el descenso a la LEB Oro, el Casademont Zaragoza sumó un triunfo vital al imponerse al Río Breogan por un ajustado 63-61 en el Pabellón Príncipe Felipe gracias a una canasta sobre la bocina de Santi Yusta y poner tres triunfos de distancia sobre el equipo lucense, penúltimo clasificado.

El choque fue muy igualado y no se decidió hasta los compases finales, pese a que los locales parecían tener controlado el choque al inicio del cuarto final cuando se escaparon 58-44. Sin embargo, los visitantes no se vinieron abajo y reaccionaron para ponerse arriba 59-61 a falta de 27 segundos, pero cometió una pérdida que le costó cara con el acierto final de Yusta que evitó la prórroga.