El Valencia Basket abre 2020 soñando con los 'playoffs'

Publicado 02/01/2020 18:02:23 CET

Alberto Abalde and Bojan Dubljevic of Valencia Basket celebrates a victori during Endesa league basketball in regular sesons match between Valencia Basket v iberostar Tenerife played at Pabellon Fuente de San Luis. In Valencia, Espain. December 29, 2019 - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press