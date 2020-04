Valencia Basket admite que L'Alqueria "podría ser un sitio adecuado" para acabar la Liga Endesa

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket aseguró este jueves que "no se ha postulado" para que L'Alqueria pueda albergar la fase final que la Liga Endesa ha diseñado para intentar acabar la temporada, pero reconoció que su instalación, por sus condiciones, "podría ser un sitio adecuado" para hacerlo.

"Francamente, el Valencia no se ha postulado a nada, sobre todo porque la ACB aún no ha mostrado los requerimientos para ver si podemos o no. Obviamente, en el momento en el que estén vamos a estudiarlo y hay una obviedad que es que disponemos de unas instalaciones que incitan a todos pensar que podría ser un sitio adecuado", expresó José Puentes, director de Operaciones del club, tras presentar #EstoPasará, el plan de choque contra el impacto del coronavirus.

El directivo insistió en "no generar ninguna expectativa porque las van a dictar los requerimientos de la ACB", los cuales conocen que están "más o menos escritos, pero que se necesitan terminar de analizar". En este sentido, cree que de la reunión que hubo este jueves en el CSD saldrán "muchas pistas". "Nadie ha recibido nada. Cuando llegue, lo estudiaremos y cuando tengamos la foto tomaremos la decisión", explicó.

Además, dejó claro que quieren jugar también la Euroliga y que el organismo europeo está buscando "1.000 fórmulas siempre manteniendo claro que lo primero es la salud y proteger a todos los profesionales de este ecosistema". "Pero también tiene claro que esto no pude parar", advirtió. "La Euroliga está trabajando muchísimo y nos consta que hay países interesados en acoger esa sede", remarcó.

Para Puentes, que se pueda acabar la Liga Endesa es "responsabilidad de todos". "Nosotros, como club, debemos poner todas las medidas para proteger a los jugadores, aficionados y empleados, pero si somos rigurosos y fuera no hacen lo que toca, puede que todo tarde más", indicó.

"Conforme vaya la situación, las autoridades irán tomando las decisiones, pero esto volverá antes en cuanto seamos conscientes de cómo debemos convivir con esta nueva normalidad. No podemos generar ninguna expectativa, pero todos podemos ayudar a que se precipite", sentenció.