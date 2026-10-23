TJ Shorts, Valencia Basket - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

El Valencia Basket levanta la cabeza en Euroliga

Los 'taronja' vencen en París tras su doble derrota la semana pasada

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket se impuso (93-104) al Paris Basketball este viernes en la séptima jornada de la Euroliga para defender su posición en el 'Top 6' con el quinto triunfo, basado en un juego coral y acertado pero, sobre todo, en la defensa tras el descanso.

Tras la desafortunada doble jornada de la semana pasada, el Valencia se recompuso ante un rival muy parecido en estilo, aunque con solo una victoria (1-6). Ambos quisieron correr y anotar, pero el conjunto 'taronja' puso también la buena defensa sobre el parqué del Adidas Arena para romper el encuentro en el tercer cuarto.

TJ Shorts (25 puntos y 8 asistencias), ex de los parisinos, y Armoni Brooks (22) hicieron gran parte del trabajo para un Valencia que levantó la cabeza en París. Los de Xavi Albert empezaron con mucho acierto desde la línea de tres, con más rebote y con solo una pérdida. El juego coral 'taronja' sin embargo no dejó atrás al París, arrimando el hombro los locales para cubrir las importantes bajas de Nadir Hifi, Frank Ntikilina y TJ Warren.

Un 26-32 en el primer cuarto dejó claro que ni uno ni otro equipo pensaban poner freno a su estilo. Los locales trataron de imponer su físico con Alize Johnson, quien generó espacios en la zona 'taronja', y subieron su porcentaje en el triple. Jared Rhoden sujetó también la baza parisina ante un Valencia que no pudo escaparse pese al TJ Shorts, con 16 puntos al descanso.

Brooks también aportó en los visitantes y el rebote ofensivo ayudó cuando el acierto bajó casi por lógica en los 'taronja' (54-57). El toma y daca pedía algo más de defensa, y el equipo español lo encontró, una buena acción tras otra atrás, que subió la confianza visitante y la dificultad local para anotar (65-74). Brooks hizo estragos y Shorts volvió del banquillo para rematar.

Los Xavi Albert entraron con el partido controlado al último cuarto y otro triple de Shorts puso un 70-88 ya definitivo, pese a quedar más de ocho minutos. El conjunto francés bajó los brazos, con ese grave problema de rotación, y el Valencia saboreó de nuevo la victoria en Euroliga para olvidar el accidente de hace unos días contra Olympiacos y el bajón que siguió hasta París.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARIS BASKETBALL, 93 - VALENCIA BASKET, 104. (54-57, al descanso).

--EQUIPOS.

PARIS BASKETBALL: Etienne (9), Tarpey (-), Herrera (11), Faye (7) y Hommes (5) --quinteto inicial--; Johnson (9), Morgan (12), Ayayi (6), Rhoden (20), Cavaliere (2), Dokossi (12).

VALENCIA BASKET: Shorts (25), Corbalán (8), Taylor (5), Mirotic (4) y Sako (10) --quinteto inicial--; Puerto (5), Reuvers (9), Saint-Supéry (3), Cárdenas (6), Brooks (22), Rivero (2), Osetkowski (5).

--PARCIALES: 26-32, 28-25, 16-26, 23-21.

--ÁRBITROS: Vilius, Koljensic y Sukys. Eliminado Herrera.

--PABELLÓN: Adidas Arena.