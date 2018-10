Vidorreta: "Espero con ilusión la mini-pretemporada que tendremos cuando acabe la Euroliga"

Publicado 08/03/2018 23:08:12 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta, ha asegurado que el equipo, pese a la derrota ante Baskonia (71-81) en la jornada 25 de la Euroliga que deja virtualmente a los 'taronja' fuera del 'Top 8', mantendrá "la misma mentalidad" en lo que resta, pero reconoció que espera con "ilusión" la pretemporada que tendrá cuando acabe la fase regular europea y arranquen los 'playoffs' ligueros.

"Espero con ilusión la mini-pretemporada que tendremos cuando acabe la Euroliga y hacerla con toda la plantilla disponible, con doce jugadores profesionales disponibles. Espero que puedan entrenar bien y que no se resientan de las lesiones", declaró el técnico bilbaíno después del encuentro ante los vitorianos mirando ya al futuro y al 'playoff' liguero.

En ese sentido, recalcó que el equipo mantendrá "la misma mentalidad" en la competición continental, pese a que el 'Top 8' está a cuatro triunfos con cinco partidos por disputarse. "Nuestra mentalidad será la misma, queremos jugar al máximo todos los partidos y hoy lo hicimos durante 37 minutos. Trataremos de buscar el mayor número de victorias y ya miramos al partido de Bilbao Basket" (este domingo, 18:00 horas), avisó.

Además, el preparador 'taronja' analizó el partido ante los vitorianos y porqué no jugó con bases puros los últimos minutos, cuando los de Pedro Martínez certificaron su victoria con un parcial 0-13. "Ha sido un tema defensivo porque Alberto (Abalde) no podía con Huertas y en ataque no jugamos con mucha fluidez. Y luego Vives, que nos mantuvo con ventajas de cuatro-cinco puntos, cometió la cuarta falta. No tuvimos fortuna pero las decisiones creo que han sido las correctas", valoró.

Por último, Vidorreta analizó lo que se viene encima en dos semanas con cuatro partidos -doble jornada de Euroliga-, deseando que no haya problemas físicos. "Será una semana muy dura pero tocaremos madera para seguir con todo el equipo sano. Yo veo a los jugadores más frescos y adaptados", comentó.

"Si pasamos esa semana sin lesiones el equipo crecerá. El objetivo es definir bien los roles para entrar en 'playoff' (Liga Endesa) con alerta e inquietud buena, manteniendo fuera la tensión que vemos en casa porque eso es un problema si no lo hacemos", sentenció.