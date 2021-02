Vidorreta: "A ver si a la tercera va la vencida contra el Real Madrid"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, ha explicado que ve a su equipo "muy serio" y "muy responsable" de cara a la semifinal de Copa del Rey que disputará este sábado frente al Real Madrid, para la que ha mostrado su deseo de que a la tercera vaya la "vencida" tras sus dos anteriores derrotas ante el equipo blanco.

"Veo al equipo muy serio. Tengo un equipo muy responsable, con muchos años de baloncesto a cuestas, aunque también tenemos nuestro punto de jugadores jóvenes que nos están dando mucha energía y que necesitamos que algunos más se sumen mañana. Para nosotros estar por tercera vez en una semifinal es casi como lograr el tercer título, pero no nos conformamos con eso. Tenemos mucha ilusión por hacer un buen partido mañana y seguir la progresión que estamos llevando ese año", indicó Vidorreta ante la prensa.

El técnico recordó los dos precedentes de este curso contra el Real Madrid. "La primera nos costó, era el arranque de la temporada en la Supercopa, y la segunda tuvimos opciones de ganar. Vamos a ver si a la tercera va la vencida, vamos a luchar por ello", prometió.

En cuanto a la victoria en cuartos de su próximo rival, opinó que "solo se ha hablado de las bajas del Madrid", pero que el Valencia Basket "tenía cuatro bajas más importantes". "El Madrid tenía 12 jugadores profesionales y el Valencia tenía muchos jugadores jóvenes. Me hubiera gustado que el Valencia estuviera con todo el equipo, pero no pudo ser. El partido de ayer no nos da muchas pistas", dijo.

Por último, el vasco celebró el buen estado físico de su plantilla. "En principio estamos bien. Ningún jugador tiene golpes ni nada que le vaya a impedir entrenar esta tarde. Vamos a estar con la plantilla al completo mañana y eso es una buena noticia porque en la Copa normalmente siempre sueles tener jugadores 'tocados' después del primer partido. Esta vez están todos al cien por cien", zanjó.