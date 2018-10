Vildoza: "Tienen una plantilla muy larga y eso nos desgasta"

Publicado 18/06/2018 12:54:50 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El base argentino del Kirolbet Baskonia, Luca Vildoza, ha llamado a sus compañeros a no "bajar la cabeza" en el partido de este martes, el cuarto en la final de la Liga Endesa ante el Real Madrid, un rival que le está "desgastando" gracias a que cuenta con "una plantilla muy larga" y que está a una sola victoria de proclamarse campeón.

"Sabemos que mañana tenemos una revancha, sabemos que en casa no queremos perder. Sabemos que estamos igual que el domingo, que tenemos dos partidos por delante que ganar y estamos concentrados en eso. Nos duele la derrota porque estuvimos ahí de poder conseguirlo, pero demostraron que pueden jugar de visitante igual que lo hacen como local y creo que nos costó mucho", reconoció Vildoza ante la prensa.

El base explicó que el Real Madrid contó el domingo con "dos armas claves en los últimos minutos", en referencia a Doncic y Carroll, un jugador que "siempre mete los tiros importantes" y que en el tercer encuentro de la final anotó un triple decisivo que "hizo bajar la cabeza" a sus adversarios.

"Eso no lo podemos permitir. Tenemos que tener la cabeza arriba, sabemos dónde estamos, lo que luchamos, lo que trabajamos y tenemos que estar orgullosos, más allá de los resultados. Los resultados van a venir si nosotros estamos positivos. De ánimo estamos bien. Nos dolió la derrota, pero hay que cambiar el 'chip'. Tenemos dos partidos por delante, empezando por el de mañana que tenemos que ganar a todo o nada y queremos volver a Madrid. Sabemos que va a ser difícil, pero que lo podemos conseguir", animó.

Comparando esta serie con la semifinal ante el FC Barcelona Lassa, el sudamericano reconoció que "esta serie desgasta muchísimo más". "Ellos tienen una plantilla muy larga y eso nos desgasta, pero nosotros también la tenemos y sabemos que llevamos mucho tiempo. Son cosas de la liga, pero más allá de los resultados lo estamos disfrutando y sabemos que sigue", dijo.

En el plano personal, Vildoza explicó que "en todo momento" se está sintiendo "positivo". "Estábamos trabajando mucho, con Pedro (Martínez) entrenábamos todos los días como si fuera un partido. Enfrentarme todo el año a Jayson (Granger) y a Marcelinho (Huertas) me hizo mejorar. Después circunstancias como las lesiones, me dieron la oportunidad y Pedro me dio la confianza y eso me tiene muy contento", analizó.