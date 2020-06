Vince Carter, el volador incombustible

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

En pleno parón de la NBA debido a la pandemia, Vince Carter ha anunciado su retirada. A sus 43 años se marcha el jugador más veterano de la competición, una gran estrella de la mejor liga del mundo que cumplió todos sus sueños excepto uno: ganar el anillo. A modo de homenaje, repasamos varios momentos especiales de su carrera.

1) UNA IRRUPCIÓN ESTRUENDOSA: Vincent Lamar Carter llegó a la NBA en 1998, cuando fue elegido por Toronto Raptors en la quinta posición del 'draft' por detrás de Michael Olowokandi, Mike Bibby, Raef LaFrentz y Antawn Jamison. El tiempo demostró que él era el verdadero número uno de aquella promoción. Fue nombrado mejor 'rookie' del año tras promediar 18,3 puntos en su primer curso, aunque su verdadera consagración llegó la temporada siguiente.

2) UN CONCURSO DE MATES PARA LA HISTORIA: Tras la época dorada en los años 80 con Michael Jordan, Dominique Wilkins o Spud Webb, el concurso de mates, símbolo de la vertiente más lúdica de la NBA, cayó en el letargo durante unos años. En el año 2000, Vince Carter, con la ayuda de su primo carnal y compañero de equipo Tracy McGrady, insuflaron nueva vida al certamen con una de las ediciones más espectaculares que se recuerdan.

3) EL POSTER A FRÉDÉRIC WEIS: Unos meses después, Carter fue seleccionado para formar parte de la selección estadounidense que iba a competir en los Juegos Olímpicos de Sidney del año 2000, donde compartió vestuario con otras estrellas como Kevin Garnett, Gary Payton o Jason Kidd. Estados Unidos cumplió las previsiones y se colgó el oro, aunque la imagen que quedó para la historia no fue la del podio olímpico, fue la de Carter destruyendo Frédéric Weis. Los 218 centímetros del pívot francés no le bastaron para evitar que 'Vinsanity' le saltará por encima de la cabeza antes de machacar. 20 años después, se sigue considerando el mejor mate en la historia del baloncesto FIBA.

4) LA BÚSQUEDA INFRUCTUOSA DEL ANILLO: El alero de Dayton Beach se pasó toda su carrera intentando ganar el anillo y llegó a pasar por ocho franquicias diferentes a lo largo de sus 22 años en la mejor liga del mundo. Sin embargo, nunca consiguió llega a disputar ni siquiera unas Finales. Lo más cerca que estuvo fue en 2010, cuando vestía la camiseta de Orlando Magic y llegó a la final de la Conferencia Este, donde su equipo sucumbió ante Boston Celtics (4-2).

5) LA EXTRAÑA DESPEDIDA DE UNA LEYENDA: Tras pasar por Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies y Sacramento Kings, Carter llegó en 2018, ya con 41 años, a Atlanta Hawks, donde ha jugado sus dos últimas temporadas como profesional. Ya no era el espectacular matador de sus tiempos jóvenes, pero seguía siendo un jugador más que peligroso en el lanzamiento exterior y seguía cumpliendo con eficacia su rol secundario. Finalmente, el 12 de marzo disputó su último partido y metió el último tiro del encuentro ante los Knicks. "Quiero que me recuerden como alguien que amaba jugar. Mi amor por el baloncesto a esta edad, mi habilidad para competir y jugar, es lo que quiero que la gente realmente celebre y entienda, porque no es fácil", dijo aquella noche.