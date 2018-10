Willy Villar: "La Champions llega un poco pronto, pero es lo que hay"

Publicado 13/09/2018 10:37:47 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Movistar Estudiantes, Willy Villar, ha reconocido que la fase previa de la Champions League "llega un poco pronto" para afrontarla con garantías, pero ha prometido la "máxima ilusión" la próxima semana en la eliminatoria contra el Norrköping Dolphins sueco.

"Tenemos mucho menos tiempo para preparar lo realmente importante. Nos hace ilusión ir pasando fases en la competición europea y es verdad que llega un poco pronto, pero es lo que hay y vamos con la máxima ilusión para intentar pasar", valoró Villar en declaraciones a Europa Press.

Pese a los buenos resultados que está cosechando el Estudiantes este verano, en el que se ha estrenado como técnico Josep María Berrocal, el director deportivo quiso relativizar este arranque resaltando que "la pretemporada vale para lo que vale".

"Sirve para conocernos e ir haciendo equipo, pero no son tan importantes los resultados como ir compactando el equipo. Lo importante empieza el día 20 y ahí esperamos dar el do de pecho", valoró sobre el primer duelo oficial de la temporada, que disputarán el próximo jueves en Suecia.

Respecto a la composición de la plantilla, Villar confirmó que "en principio no habrá más fichajes" y que "si no hay lesiones ni nada raro está todo finalizado". "Ha habido varias incorporaciones este verano y se han ido adaptando bien. Esta semana con la 'ventana' FIBA se ha tenido que ir Zoltan Pearl, pero en principio no hay lesionados. Va todo sin novedad", valoró.

Por último, en cuanto al objetivo de esta temporada en la Liga Endesa, la intención del 'Estu' se resume en "intentar ganar el máximo número posible de partidos y estabilizar al equipo en la liga como en los dos últimos años". "Vamos a ver si podemos dar un paso más adelante y ser ambiciosos, pero nada en concreto, solo ir mejorando cada día", concluyó.