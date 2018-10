Xargay: "No se nos ha ido la cabeza y eso es muy importante"

Publicado 22/09/2018 23:47:30 CET

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE), 22 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

La jugadora de la selección española Marta Xargay ha destacado el "gran debut" de su equipo en el Mundial de Tenerife, en el que no se les ha "ido la cabeza" frente a Japón, algo que considera "muy importante" pero consciente de que "solo es el comienzo" del camino que desean que les lleve a pelear por las medallas.

"Ha sido un gran debut, pero esto solo es el comienzo. Ha sido un partido muy duro, pero sabíamos cómo iba a ser Japón. Tenemos que estar contentas por nuestra defensa y Lucas también. Hemos dejado a Japón en 18 triples y eso no es nada fácil. Hemos hecho un buen partido, el equipo ha sido equipo y es un buen inicio para esta competición", resumió Xargay ante la prensa.

Máxima anotadora del duelo con 15 puntos, la gerundense aclaró que para ella "eso no es importante". "Lo importante es la victoria. Todas hemos aportado lo nuestro para ganar. Las japonesas cuando les das tres centímetros no perdonan. Hemos tenido algunos despistes en el tercer cuarto, pero no se nos ha ido la cabeza y eso es muy importante. Somos un equipo muy agrsivo detrás y con mucho 'flow' delante", desgranó.