Ambros Martín: "Hicimos un partido completo, el que necesitábamos"

TORREVIEJA, 11 Abr. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El seleccionador nacional de balonmano femenino, Ambros Martín, celebró la victoria sobre la República Checa (21-31) en el primer partido del Preolímpico que se disputa en Torrevieja, en un duelo "completo" en el que destacó que las Guerreras hiciera justamente el partido que debían hacer, para así acercarse un poco más al billete para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"No quería que terminara el partido, al descanso. Quería ver a las jugadoras así más tiempo, porque estábamos haciendo un gran partido en defensa y unas grandes transiciones. Fue un trabajo increíble, hicimos un partido completo. El que necesitábamos hacer", reconoció en rueda de prensa tras el partido.

En este sentido, aseguró estar "muy satisfecho" de lo que vio. "Hemos demostrado que podemos ganar y jugar a este gran nivel. Estábamos pensando en esta gran oportunidad de jugar el Preolímpico desde que terminó el Mundial y el equipo jugó increíble, mentalmente sobre todo", celebró.

"Necesitábamos fisico, técnica y táctica, pero también superar la presión de jugar en casa y de no poder perder esta oportunidad. Hicimos lo que teníamos que hacer. Aprendimos mucho de las cosas que no pudimos hacer en aquel partido en Dinamarca, en el Mundial", comentó, y es que la República Checa ganó a España en la última cita mundialista y apeó a las Guerreras.

No obstante, no tira todavía las campanas al vuelo. "Pero no hay nada hecho, mañana tenemos un partido duro y necesitamos descansar para prepararnos lo mejor posible para el partido de Argentina. Pero hoy hicimos lo que habíamos hablado y lo que teníamos que hacer, ante un equipo que sabe muy bien a qué juega, que lo intentaron y no pudieron", señaló.

"Por la manera en que hemos jugado, ha sido espectacular. Pero disfruto de cada partido que juguemos, y debido a los años que llevo en el banquillo no me afecta demasiado el hecho de perder. Sé muy bien de qué va esto y dónde estoy. Sabemos lo que queremos y no siempre la historia se repite. Por haber perdido contra la República Checa en aquel momento de aquella manera, no tenía que ser igual. Jugamos sin complejos y sin miedo a que la historia se pudiera repetir", aseveró todavía sobre la última cita mundialista.

Destacó, sobre todo, que las jugadoras se ciñeran al partido que debían hacer. "Les pedí a las chicas que no quisieran hacer algo más de lo que teníamos hablado y que ello pudiera ser contraproducente. El equipo lo hizo a la perfección y es algo destacable. Ahora hay que recuperarse esta noche porque estoy convencido de que Argentina saldrá a muerte contra nosotras, siempre lo hace. Mentalmente tendremos que estar muy bien", avisó.

Y, preguntado por qué representaría para él estar por primera vez en unos Juegos Olímpicos, fue prudente. "Estoy muy contento por el partido que hemos hecho, por las chicas y por la gente que nos anima en todo momento. Nunca he estado en unos Juegos Olímpicos, tampoco sé si vamos a estar o no, pero hemos ganado y ahora estoy pensando en ganar a Argentina", manifestó.