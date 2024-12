Ambros Martín: "Necesitamos vivir situaciones como esta para que nuestra mejora sea mayor"

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de balonmano, Ambros Martín, ha lamentado la derrota de las 'Guerreras' frente a Polonia (26-23), que ha supuesto la eliminación del Campeonato de Europa, después de "no haber aprovechado las situaciones de superioridad numérica", pero considera que necesitan "vivir situaciones como esta" para que la mejora del equipo sea "mayor".

"El equipo, a pesar de no haber hecho un buen partido y de haber tenido muchas precipitaciones, lo ha intentado hasta el final, sin éxito. Ganar en el día de hoy ante un rival de nuestro nivel o pasar a la siguiente ronda no cambiaría en absoluto nuestra intención de sacar provecho de todas estas circunstancias o situaciones, sean positivas o negativas, como en la derrota y la no clasificación del día de hoy", señaló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Sin embargo, lamentó no haber podido conseguir al menos un empate, que les hubiese dado el billete para la Ronda Principal. "Es algo que queríamos, por eso el equipo está bastante dolido. Es algo que, de alguna manera, es la primera vez que vivimos, y necesitamos vivir situaciones como esta para que nuestra mejora sea todavía mayor", manifestó.

"El hecho de estar ante una situación, prácticamente en los 50 minutos del partido, de 7 contra 6 del equipo contrario o situaciones claras de superioridad numérica a nuestro favor y no haberlas aprovechado, es posible que nos haya generado bastante más ansiedad de la que podíamos partir antes del encuentro. Aún así, estoy muy satisfecho y muy orgulloso del carácter del equipo, y esperemos que en los siguientes campeonatos podamos estar un poquito más acertados. No hemos ganado la clasificación, pero creo que hemos ganado algo más importante que eso", concluyó.