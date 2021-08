Carlos Ortega: "Toca hacerlo lo mejor posible por el escudo del Barça"

"Me gustaría que mi Barça fuera más contundente en defensa y con un mayor abanico jugando en estático"

BARCELONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Barça de balonmano, Carlos Ortega, ha asegurado que recoge una plantilla ganadora, no demasiado renovada, y que con ella quiere dejar el escudo del club "lo mejor posible" y luchar por todos los títulos, para seguir por la era exitosa que deja su predecesor Xavi Pascual.

"¿Si somos conscientes de lo conseguido anteriormente? Por supuesto. David y Xavi hicieron un gran trabajo, también de planificación. La renovación no es tanta, han venido cuatro jugadores. Si pensamos en los que jugaron 'Final Four' prácticamente están en la plantilla. Nos toca a nosotros hacerlo lo mejor posible para dejar lo mejor posible el escudo del club", aseguró.

En su presentación, quien fuera uno de los integrantes del 'Dream Team' del Barça que maravilló Europa en los años 90, aseguró que recuerda esa etapa "de una gran manera" y con sólo "buenas palabras". "Me hice más jugador y persona aquí, fueron años magníficos a nivel de títulos. No te dabas cuentas de lo que aquel equipo consiguió a nivel de 'Champions' hasta pasados unos años. Considero al Barça mi casa, a Barcelona mi segunda casa", reconoció.

De ahí que ahora, en su regreso a casa, como entrenador, no quiera otra cosa que retomar esa historia idílica. "He tardado 16 años porque uno no viene cuando quiere, uno viene cuando le quieren. No es sólo el mío, para cualquier entrenador venir al Barça sería su proyecto más ambicioso. Sabemos que habrá momentos difíciles, que vamos a perder partidos. Pero una derrota nos haría más fuertes, vendría bien", matizó.

"La temporada pasada, sin desmerecer, fue muy extraña. Esta temporada espero que sea más normal. Tenemos la plantilla más corta, hay que dosificar las cargas para llegar mejor al final, y esto puede conllevar dar descanso a jugadores importantes. El grupo de 'Champions' de esta temporada es muy complicado, no quiero perder ningún partido pero si se pierde un partido, no es el fin del mundo. Firmo perder cinco partidos y ganar todos los títulos", comentó al respecto.

Pero afronta el reto "con mucha ilusión". "Creo que el equipo va a acompañarme, mantienen esa hambre de ganar pese a que hay muchos que ganaron la 'Champions' y cuatro franceses que vienen con medalla de oro olímpica, los españoles con la de bronce. Pero eso ya es pasado, hay que pelear por el presente y por los títulos que tenemos delante. Y no tenemos pretemporada, apenas dos semanas y media de trabajo", reconoció.

En cuanto a su Barça, mismo estilo con algún matiz. "Cuando la temporada pasada un equipo gana casi todos los partidos, sería presuntuoso de mi parte decir qué mejorar. Pero me gustaría que este Barça fuera un poco más contundente en defensa, que hiciera más faltas. Si nos obligan a jugar en estático, tener un mayor abanico de posibilidades. La filosofía de jugar rápido instalada los últimos años es muy positiva y sería erróneo cambiarlo, pero si nos obligan a jugar estático, tener claro qué hacer", argumentó.

"El Barça tiene que pelear por todo. No sabría calificar el adjetivo, pero tenemos que estar luchando por todas las competiciones. Y el Barça debería estar en la 'Final Four'", aseguró, contundente.

Preguntado por el por qué de tener una plantilla más corta, comentó que es por adaptarse a la situación económica del club. "Pero una plantilla corta también tiene sus puntos fuertes, porque si no hay lesiones tienes a los jugadores más involucrados. Lesiones habrá, a ver si son cortas. Me gusta tener a todo el equipo integrado y que se sienta partícipe. Tenemos que dar valía a todo jugador", señaló.

"Estoy muy contento de volver a Barcelona, a mi casa, a mi club, en el que jugué once años y donde he sido muy feliz. Para mí es un orgullo tremendo y una ilusión grandísima tener esta oportunidad. A un club como el Barça no se le puede decir que no. Afronto el reto con mucha ilusión y mucha responsabilidad, también. Estoy convencido de poder hacer una gran temporada, hay plantilla para ello, también", concluyó.