Las 'Guerreras' repiten victoria sobre Japón camino al Europeo - JLRECIO

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano venció (30-26) a la de Japón este sábado en el Pabellón Macarena Aguilar de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), segundo encuentro de preparación contra las asiáticas para el Campeonato de Europa del mes de diciembre.

Las de Joaquín Rocamora, que el jueves superaron con autoridad a las niponas, encontraron más oposición en este segundo asalto. Danila So Delgado, con 13 goles, lideró a una España que sufrió más en defensa ante las variantes de la selección japonesas. Belén Rodríguez firmó otros seis goles para la anfitriona.

El inicio para las 'Guerreras' (7-3) dejó una fuerte reacción de Japón (9-10), llegando igualado el encuentro al descanso (11-11). So Delgado lideró el crecimiento ofensivo de las de Rocamora, acompañada por las aportaciones de Lyndie Tchaptchet y Belén Rodríguez, para construir una nueva ventaja (20-15).

La selección española, en busca de recuperar galones en el Europeo, mantuvo la renta y aguantó la reacción japonesa. "Yo creo que hemos crecido, creo que hemos mejorado", dijo el seleccionador, en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), con la mirada en el Europeo y en "analizar en torno a las 21-22 jugadoras" para la cita continental.