Jordi Ribera: "Hemos dado un paso muy importante hacia París"

GRANOLLERS, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, aseguró que gracias a un partido "muy completo" contra Eslovenia (32-22), en la segunda jornada del Preolímpico de Granollers, están ya muy cerca de París 2024 al dar un "paso muy importante" hacia la cita olímpico, y destacó el buen partido en defensa y en la portería.

"Evidentemente la clasificación matemática no la tenemos aún pero hemos dado un paso muy importante hoy. Especialmente por la forma de jugar del equipo, de comportarnos, sabemos que venimos de un Europeo que quedamos fuera de la fase principal y la gente tenía muchas ganas de este Preolímpico", comentó en rueda de prensa.

"El partido ha sido muy completo, los primeros minutos hemos tenido dificultades para entrar en el resultado, pero nos hemos afianzado en el trabajo defensivo y en la portería Gonzalo ha colaborado y nos hemos afianzado en el punto básico de la defensa, hemos podido correr y jugar a la contra. En ataque siempre hemos jugado con acciones que nos han dado continuidad y el poder lanzar de forma clara", celebró.

Para Ribera, han sido 60 minutos de "mucha intensidad", sobre todo en defensa y portería. "Esto nos ha permitido correr. Pero Brasil es muy buen equipo, con jugadores que juegan en 'Champions' y le hicieron un partido muy serio a Eslovenia, perdió de 1. El sábado nos prepararemos para jugar bien este partido", comentó de cara al duelo del domingo, en el que España, incluso perdiendo, podría lograr el billete a París.

"No empezamos muy bien el partido, estuvimos pro detrás en los primeros minutos. Pero ajustamos las líneas defensivas, el binomio con la portería funcionó a la perfección y pudimos jugar mejor en ataque. No hemos perdido balones, hemos jugado organizados. Hemos tenido algunos problemas en balance defensivo. Es un resultado reflejo de lo que ha pasado en el campo. No es definitivo pero es un paso muy importante", recalcó el seleccionador de los Hispanos.

Por su parte, el jugador Joan Cañellas celebró esta victoria tan importante y poder hacerlo en Granollers. "Me gustaría decir que para nosotros era un partido muy importante, muy duro y no era fácil prepararlo, Eslovenia es un gran rival. Por eso sucedió lo visto, porque tenemos mucho respeto por Eslovenia. Hicimos un gran trabajo, concentrados en ambos lados de la pista. No estamos clasificados pero estamos muy cerca. Es más fácil jugar en casa y ha sido un gran partido, Gonzalo estuvo increíble, hicimos una defensa agresiva. Estoy muy contento", valoró.