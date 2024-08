Maqueda deja los 'Hispanos'

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador de balonmano Jorge Maqueda anunció este viernes su retirada de la selección española, a los 36 años, después de la flamante medalla de bronce cosechada en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y tras más de una década defendiendo la camiseta de los 'Hispanos' en los que ha conseguido 10 medallas internacionales.

"Me gustaría comunicar una decisión que me ha costado mucho tomar y que la he estado meditado durante los últimos meses. Una vez finalizados los Juegos de Paris 2024, cierro mi etapa con la selección española", avanzó el toledano en sus redes sociales.

Después de conquistar el bronce en París, el toledano alcanzó la decena de metales con los 'Hispanos', con dos bronces olímpicos, un oro y tres bronces mundiales, y un oro, dos platas y un bronce en Europeos. "Desde la primera llamada que recibí en 2010, ha sido un orgullo poder representar a mi país en Europeos, Mundiales, Juegos, clasificaciones o a torneos amistosos he defendido la camiseta en cada una de las ocasiones, intentando dar lo mejor de mi", aseguró.

"En todos estos largos años, he vivido momento únicos, inimaginables, inolvidables y también muy duros, pero me quedo con la satisfacción de lo conseguido con este equipo en los últimos años, donde no hemos dejado de superarnos y donde nunca hemos bajado los brazos y siempre hemos creído en nosotros mismos", destacó sobre el espíritu de los 'Hispanos'.

El lateral derecho, de 36 años, deja la selección como uno de los emblemas de una de las generaciones más fructíferas de la historia del combinado nacional, algo que nunca entró en sus planes. "Quien le iba a decir a un niño de un pueblo de 1.000 habitantes que sus sueños se harían realidad y que finalizaría su etapa con los 'Hispanos' con 10 medallas internacionales", confesó el de Quero.

"Gracias a los entrenadores que han contado conmigo durante todos estos años, a Valero Rivera por creer en mi y por darme la oportunidad de debutar en la selección, a Manolo Cadenas por trasmitirme su carácter y su entrega por el balonmano y a Jordi Ribera por darme la motivación suficiente para ser mejor jugador", agregó en su mensaje, antes de agradecer a la Real Federación Española de Balonmano su comprensión.

Maqueda tampoco se olvidó de sus compañeros, "los pilares fundamentales" en su carrera. "He tenido la suerte de coincidir con los mejores y aprender de cada uno de ellos, pero sobretodo, hoy puedo decir que no solo son compañeros sino que después de todos estos años me llevo grandes amigos. ¡Cómo os voy a echar de menos panitas!", admitió.

"Por último agradecer a mi familia, amigos y sobretodo a mi mujer, por acompañarme durante todos estos años y a todos los aficionados que desde el primer día me habéis transmitido vuestro apoyo. ¡Muchas gracias por tanto 'Hispanos'!", concluyó su mensaje de despedida Maqueda.