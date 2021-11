El nuevo Bernabéu acogería el intento de récord mundial de espectadores en balonmano en el Europeo de 2028

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'nuevo' Santiago Bernabéu albergará el intento de récord del mundo de espectadores en un partido de balonmano en la final del Campeonato de Europa de 2028, según sugirió este martes el presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco V. Blázquez, en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

Francisco Blázquez tiene "claro" que será Madrid la ciudad que acoja la final del Europeo masculino de 2028 y pretende que sea el Santiago Bernabéu, o en su defecto el Wanda Metropolitano, la sede de ese intento por batir la plusmarca mundial de espectadores en un partido de este deporte.

"La Federación Europea nos exige para la final un lugar con un mínimo de 18.000 espectadores y nosotros queremos ir un poco más allá", advirtió Blázquez este martes durante su participación en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press patrocinados por UnicajaBanco, Loterías y Apuestas al Estado, Repsol y DAZN.

Y es que al mandatario le gustaría poder batir el récord mundial de espectadores presenciando un partido de balonmano, ahora mismo situado en los 44.189 espectadores que presenciaron en 2014 el partido de la Bundesliga alemana entre el Rhein-Neckar Löwen y Hamburgo en 2014, celebrado en el Commerzbank Arena de Frankfurt.

"Tenemos claro que la final sea en Madrid, en el Metropolitano por la tradición deportiva del balonmano del Atlético o en el Bernabéu por su remodelación", admitió días después de que se hiciese oficial que España, junto a Portugal y Suiza, acogería este Campeonato de Europa de 2028.

"El primero que se ofrezca", bromeó sobre sus preferencias sobre los dos estadios. "En el Bernabéu se dan las condiciones idóneas con la remodelación, pero tenemos que convencerles y que crean en ello", aseguró.

España volverá a acoger una sede de un gran campeonato internacional, después de no conseguir el Europeo de 2026 en una candidatura junto a Francia y Bélgica. "Perdimos una vez, pero no dos. Queríamos crear un Campeonato de Europa desde Iberia hasta el centro de Europa porque el balonmano no tiene fronteras", indicó sobre el proyecto.