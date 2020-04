Pascual: "Creo que habrá acuerdo para que Entrerríos siga, pero hay que cuadrar mucho las cosas"

Jordi Ribera: "Nadie irá a los Juegos por su nombre sino por lo que pueda aportar"

El entrenador del Barça de balonmano, Xavi Pascual, ha comentado este jueves que tiene la intuición de que el club y Raúl Entrerríos llegarán a un acuerdo para que la carrera del central pueda alargarse en la entidad y que siga en activo hasta los Juegos de Tokio de 2021, si bien el actual seleccionador nacional, Jordi Ribera, avisa de que debe ir el "equipo más competitivo posible", sin tener en cuenta el "nombre" de los jugadores.

"Ahora mismo no puedo decir al cien por cien si Raúl va a seguir en el Barça o no, tiene que quedar todo muy claro. Creo que llegaremos a un acuerdo para que Raúl pueda seguir, pero no pondría la mano en el fuego porque hay que cuadrar mucho las cosas", manifestó Pascual en una rueda de prensa virtual organizada por la RFEBM.

Pascual cree que la situación es "compleja" ya que el objetivo de Entrerríos, que se retira a final de esta temporada, era cerrar su carrera con unos Juegos Olímpicos que, por el coronavirus, se han desplazado a 2021. Lo que deja al jugador en una situación atípica, pues si quiere cumplir su sueño de ir a Tokio deberá seguir en activo, en el Barça o en otro club.

"Estamos en una situación compleja, en la que se aplazan los Juegos, que eran el objetivo de Raúl. Tenemos que esperar para tomar una decisión y valorar la composición del equipo, que ya la teníamos montada y no se pueden modificar las cosas. Tendríamos que poner un jugador más en plantilla, adaptar roles de nuevo", comentó el técnico blaugrana.

Además, de seguir un año más en activo, tendría incidencia en el acuerdo verbal entre Entrerríos y el club para que se integrara en el cuerpo técnico. "Raúl era una persona que se iba a incorporar a un staff del club. Cuando podamos reunirnos, hay que hablar con él, que ya lo hemos hecho, y vamos a intentar hacer todo lo posible para que eso se cumpla", reiteró Pascual.

Por su parte, el seleccionador nacional, Jordi Ribera, dio a entender que Raúl Entrerríos tendría opciones de estar en Tokyo 2020, siempre que llegara bien físicamente y con opciones de aportar cosas al equipo, algo que difícilmente sería posible sin competir en un equipo hasta esa fecha.

"Nadie va por su nombre sino por lo que pueda aportar. No sé ni si haré yo la selección para Tokio, o si estaré, pero será la selección mas competitiva posible, de lo contrario iría en demérito del jugador", explicó el seleccionador.

Por ello, cree que se deberán valorar muchas cosas antes de tomar una decisión. "Habrá que valorar qué jugadores pueden aportar más nivel a los Juegos. Está muy bien que entendamos que los Juegos son un premio, pero el premio lo tiene la selección en sí, España. Se trata de que el equipo sea lo más competitivo posible", aseveró.

De momento, la voluntad de Entrerríos es la de poder estar en esos Juegos Olímpicos. "A nivel de club y selección aún puedo dar guerra y de eso se trata, de ser lo más útil posible y eso lo intentaría mantener si llega el caso. Me gustaría intentar estar en esos Juegos de 2021, es mi sueño y es algo que me hace muchísima ilusión", aseguró el jugador el pasado 9 de abril, ya en confinamiento.